Рим (ATP). Медведев, Рублев, Хачанов, Синнер, Ходар, Ландалусе вышли в 1/4 финала, Зверев, Музетти выбыли
В Риме прошел четвертый круг «Мастерса».
Даниил Медведев обыграл Тиаго Тиранте в четвертом круге турнира в Риме.
Андрей Рублев победил Николоза Басилашвили, Карен Хачанов – Дино Прижмича.
Сетка турнира здесь.
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
6 – 17 мая 2026
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 8 235 540 евро
Открытые корты, грунт
Четвертый круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
255 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Андрей молодец, не сдался. Чего бы ему пожелать в матче с Синнером? Наверное чтобы на этот матч Андрей стал Сафиным!
Андрей молодец, не сдался. Чего бы ему пожелать в матче с Синнером? Наверное чтобы на этот матч Андрей стал Сафиным!
А Сафин в этот момент хотел бы играть в теннис :)
Андрей молодец, не сдался. Чего бы ему пожелать в матче с Синнером? Наверное чтобы на этот матч Андрей стал Сафиным!
Почему он должен был сдаваться давно деградировавшему игроку? Здесь два легких сета должно было у него быть, но Рублев в своем репертуаре.
Зверев после матча "я на одном уровне с Алькарасом, Новаком"
Зверев после матча "я на одном уровне с Алькарасом, Новаком"
И Дардери
И Дардери
🤣🤣🤣
Ну это просто блестящий матч от Медведева, на грунте один из лучших в карьере. Черт возьми, у него в Риме никогда так хорошо не летел мяч, кроме 23 года. Просто отличный теннис от Даниила.
Ну это просто блестящий матч от Медведева, на грунте один из лучших в карьере. Черт возьми, у него в Риме никогда так хорошо не летел мяч, кроме 23 года. Просто отличный теннис от Даниила.
Сыграть бы на таком уровне в полуфинале - это было бы интересно!
Сыграть бы на таком уровне в полуфинале - это было бы интересно!
Надо выйти в полуфинал сначала и это уже будет шикарным результатом. Но если гипотетически, то Синнер - робот и на медленных кортах я не вижу у Дани никаких шансов против него, даже если он будет играть как сегодня. На харде, если Медведев в огне, как в ИУ, например, шансы есть.
Лол, я тут на реддите прочитал, что Медведев, Хачанов и Рублёв впервые в карьере вместе вышли в четвертьфинал Мастерса. Просто удивительная статистика, уже карьеры то у всех на вторую половину перевалили, каждый выигрывал Мастерсы и только сейчас случился общий четвертьфинал)
Лол, я тут на реддите прочитал, что Медведев, Хачанов и Рублёв впервые в карьере вместе вышли в четвертьфинал Мастерса. Просто удивительная статистика, уже карьеры то у всех на вторую половину перевалили, каждый выигрывал Мастерсы и только сейчас случился общий четвертьфинал)
Более того, судя по всему, это всего лишь второй раз в истории, когда трое российских мужчин выходят в четвертьфинал мастерса. Первый такой случай был в Цинциннати в 2005 году, тогда в четвертьфинал вышли Сафин (проиграл Джинепри), Давыденко (проиграл Хьюитту) и Южный (проиграл Роддику).
Красавчик Карен!
А вдруг наши парни дружно пройдут в следующий раунд???
А вдруг наши парни дружно пройдут в следующий раунд???
Надеемся, соперники не выглядят непроходимыми.
На какое место в классификации супер-топов Сашок поставит Дардери?))) Сразу после Синнера и над Алькарасом, наверно😄
А в третьем сете точно третья ракетка мира играла, а не триста третья?
А в третьем сете точно третья ракетка мира играла, а не триста третья?
Давно пора понять что сейчас между ними нету разницы
Чем больше Киса дрючит андердогов, тем более жалко выглядит его импотенция с равными, это какого ж размера там тараканы
Чем больше Киса дрючит андердогов, тем более жалко выглядит его импотенция с равными, это какого ж размера там тараканы
он им не равный.
Чем больше Киса дрючит андердогов, тем более жалко выглядит его импотенция с равными, это какого ж размера там тараканы
Киса никого никогда не дрючит, киса всегда сливает, дрючит почти весь тур Саня, но когда сегодня он выключился, а включился киса - даже я не заметил, вроде всё гладко шло, и тут из ниоткуда...
Может Зверев даже какое-то облегчение сейчас испытывает, не придётся снова проигрывать Синнеру)
Может Зверев даже какое-то облегчение сейчас испытывает, не придётся снова проигрывать Синнеру)
Он до Синнера мог не дойти, там бы и Ходар его взгрел
Он до Синнера мог не дойти, там бы и Ходар его взгрел
Изи финал для Рууда теперь, закроет Хачанова на классе, а Ходара на опыте)
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем