Рублев о возможном бойкоте ТБШ: «Они не вкладывают ни в бонусы, ни в пенсии, ни в компенсации, ни в развитие других турниров»

Рублев готов поддержать бойкот турниров «Большого шлема».

14-я ракетка мира Андрей Рублев высказался о возможном бойкоте турниров «Большого шлема» из-за недовольства призовыми на «Ролан Гаррос».

На прошлой неделе The Guardian сообщила , что представители топ-20 ATP и WTA , включая Янника Синнера , Новака Джоковича , Арину Соболенко и Коко Гауфф , выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

– Спрашивал у Карена по поводу возможного бойкота «Ролан Гаррос» из-за не очень корректного деления призовых. Как ты к этому относишься? Реально ли такое?

– Будет ли бойкот – я вообще без понятия. Но в целом, конечно, я поддерживаю игроков, хотя бы потому, что я тоже один из представителей. Я не могу не поддерживать. Слышал, что говорит Янник и другие ребята в целом говорят. Тут даже главное, что в целом у них возможностей много. И даже банально там – не то что призовые или не призовые, а они не участвуют никак в развитии тенниса. Не вкладывают ни в бонусы, ни в пенсии, ни в компенсации, ни в развитие других турниров. Конечно, кроме своих. В свои турниры они вкладывают – тут вопросов нет. А в целом в развитие тенниса… То есть этим всем занимается ATP , а наша организация очень лимитирована в этом плане финансово. То есть, если какая-то даже минимальная помощь будет со стороны «Шлемов», это сразу очень сильно скажется. Ну и развяжет всем руки, развернет плечи, потому что у них возможностей очень много, а делается минимально, – сказал Рублев в интервью «Чемпионату».

Элита тенниса грозит бойкотом «Шлемов» из-за низких призовых – хотя получает миллионы