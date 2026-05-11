  Рублев о возможном бойкоте ТБШ: «Они не вкладывают ни в бонусы, ни в пенсии, ни в компенсации, ни в развитие других турниров»
Рублев о возможном бойкоте ТБШ: «Они не вкладывают ни в бонусы, ни в пенсии, ни в компенсации, ни в развитие других турниров»

Рублев готов поддержать бойкот турниров «Большого шлема».

14-я ракетка мира Андрей Рублев высказался о возможном бойкоте турниров «Большого шлема» из-за недовольства призовыми на «Ролан Гаррос».

На прошлой неделе The Guardian сообщила, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Янника Синнера, Новака ДжоковичаАрину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

Спрашивал у Карена по поводу возможного бойкота «Ролан Гаррос» из-за не очень корректного деления призовых. Как ты к этому относишься? Реально ли такое?

– Будет ли бойкот – я вообще без понятия. Но в целом, конечно, я поддерживаю игроков, хотя бы потому, что я тоже один из представителей. Я не могу не поддерживать. Слышал, что говорит Янник и другие ребята в целом говорят. Тут даже главное, что в целом у них возможностей много. И даже банально там – не то что призовые или не призовые, а они не участвуют никак в развитии тенниса. Не вкладывают ни в бонусы, ни в пенсии, ни в компенсации, ни в развитие других турниров. Конечно, кроме своих. В свои турниры они вкладывают – тут вопросов нет. А в целом в развитие тенниса… То есть этим всем занимается ATP, а наша организация очень лимитирована в этом плане финансово. То есть, если какая-то даже минимальная помощь будет со стороны «Шлемов», это сразу очень сильно скажется. Ну и развяжет всем руки, развернет плечи, потому что у них возможностей очень много, а делается минимально, – сказал Рублев в интервью «Чемпионату».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
мне интересно, а какая мотивационанная часть у недовольных? как они математически доказывают, что мало получают? по поводу слов Рублёва, а почему условный Ролан Гаррос должен развивать другие турниры? и как именно они это должны делать? я слышал только тезисы без аргументов.
пока мне это напоминает рэкет и раскулачивание. организаторы Шлемов хорошо справляются со своей работой, поэтому топы решили взять с них процент. потому что могут.
я со своего дивана могу глянуть на призовые топов и сказать, что жирно живут ребята. надо делиться с топ-100, вкладываться в пенсии и развитие тура. что-то мне подсказывает, что топы с этим не согласятся.
процент призовых на тбш меньше процента на турнирах atp. вот и всё.
но почему этот процент должен быть одинаков? и какой именно?
Рублев вообще не в курсе как прибыль Шлемов распределяется... Например, Уимблдон в 2024 получил 54 млн прибыли, при это у них соглашение с британской теннисной ассоциацией до 2054 года согласно которому они отдают 90% и эти деньги естественно пойдут на развитие тенниса. Помимо этого Шлемы тратятся на другие свои турниры, в том числе тысячники или тот же United Cup. Но Уимом по крайней мере частный клуб владеет и какие-то дивиденты акционерам может выплачивать, а РГ владеет теннисная ассоциации и она обязана всю прибыль инвестировать обратно в теннис.
Латвийка Елена Остапенко высказалась о конфликте с россиянкой Анной Калинской по ходу матча турнира в Риме. Во время встречи Остапенко выругалась и назвала Калинскую симулянткой. Также Остапенко и Калинская не пожали друг другу руки после матча.
«Я была готова ко всевозможным симуляциям с вызовами физиотерапевта и всему прочему. Она хитрая теннисистка, которая пытается выбить тебя из ритма, когда начинает проигрывать. Но самое главное, я действительно горжусь собой, тем, как мне удалось справиться со всем этим, проиграв три гейма и показав действительно хороший матч. Мне кажется, здесь так много отличных игроков, и мы уважаем друг друга. Я знаю, что могу быть эмоциональной на площадке, но в конечном итоге я уважаю других игроков», — приводит слова Остапенко официальный сайт WTA.
