17

Светлана Кузнецова: «Мирре нечего терять в матче с Гауфф – это точно плюс»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от четвертьфинала турнира в Риме между Миррой Андреевой и Коко Гауфф.

В личке американка ведет 4:0 (3:0 на грунте).

«Непростой четвертьфинал с Коко Гауфф ожидает Мирру в Риме. Четыре раза она уже проигрывала американке, но сейчас у Андреевой есть уверенность и хорошая форма.

Да, накопилось много матчей в этом грунтовом сезоне, возможно, она немного подустала, но терять ей нечего – это точно плюс. Коко – фаворит, но нужно настроиться на соперницу и подумать над тактическими вариациями. На мой взгляд, стоит постараться менять скорость через удар справа. Мирра стала чаще играть резаным ударом, Коко это не очень любит. При этом Андреева довольно удобная соперница для Гауфф, поэтому в любом случае нужно стараться играть побыстрее, активнее и по возможности постоянно менять темп.

Желаю Мирре удачи, будем смотреть и поддерживать ее», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
Эти "нечего терять" - клиника. В среднем всем нечего терять
Именно. Тем более, Мирра - не 15-летняя девочка, играющая турнир всей своей жизни.
Наверное она про то, что Мирра защитила прошлогодний результат
А у Гауфф на кону стоит семья и своя жизнь, да. Или что конкретно она теряет в матче с Андреевой? Ну кроме денег, как и Мирра.
Груза ответственности за очки нет, Кузнецова права. Мирра будет раскрепощенной
Личка 4-0. Гауфф непонятно в какой она форме, но судя по большому числу 3-х сетовиков, не лучшая форма, но даже при такой форме поди обыграй её.
Поборемся Мирра Александровна, обязательно поборемся сегодня.
Главное тут, мне кажется, что смогла. И свои Шлемы взяла
"На мой взгляд, стоит постараться менять скорость через удар справа." это точно?
А я считаю, что все по делу Света посоветовала, что на нее накинулись?
Терять действительно особо нечего: Мирра не фаворит, как хорошую проверку себя перед Шлемом вполне можно устроить!
Терять особо нечего, ага. Ну, кроме 300 тысяч евро- они же на дороге валяются, команду не надо кормить.
Коко при всех своих провалах в играх, обычно хорошо собирается и играет с Миррой, Муховой и в последнее время с Игой. Но недавно Каро смогла таки обыграть её, так что всё возможно :)
