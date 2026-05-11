Рыбакина впервые с 2023-го вышла в четвертьфинал в Риме
Елена Рыбакина стала четвертьфиналисткой тысячника в Риме.
Она обыграла Каролину Плишкову со счетом 6:0, 6:2.
Казахстанка второй раз в карьере вышла в 1/4 на этом турнире. В 2023-м она дошла до финала, где взяла титул.
В целом Рыбакина 21-й раз вышла в четвертьфинал тысячника. Она выиграла 41 из последних 47 матчей. Ее статистика на грунте в этом сезоне – 9:1.
Дальше вторая ракетка мира поборется с Элиной Свитолиной, у которой ведет в личке 4:3.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Молодец Рыбакина
тогда в четверти была Ига (в полуфинале Алена), сейчас Элина.. кто знает, что лучше..
...да как-то все равно)
