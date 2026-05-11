Швентек пятый раз в карьере вышла в четвертьфинал в Риме
Ига Швентек разгромила Наоми Осаку в четвертом круге тысячника в Риме – 6:2, 6:1.
Полька вышла в четвертьфинал турнира в Риме пятый раз в карьере. В 24 года и 339 дней она стала самой молодой теннисисткой с пятью четвертьфиналами на этом турнире со времен Серены Уильямс в 2004 году.
Кроме того, с 1975 года только Уильямс-младшая имеет более высокий процент побед над экс-первыми ракетками мира, чем Швентек.
У Иги – 70% побед (21:9), у Серены – 72,9% (113:42). В этой статистике учитывались теннисистки, сыгравшие минимум 20 матчей против экс-первых ракеток мира.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Странным образом Осака пошла на мясо, а ведь казалось что будет заруба
Тащемта главный фаворит на победу в Риме.
Вперёд Ига! Все наладится 🎾👍.
Довольно логичный разнос на грунте от Швентиго. Наоми на данный момент Экс-экс-намбаван.)
