4

Швентек пятый раз в карьере вышла в четвертьфинал в Риме

Ига Швентек разгромила Наоми Осаку в четвертом круге тысячника в Риме – 6:2, 6:1.

Полька вышла в четвертьфинал турнира в Риме пятый раз в карьере. В 24 года и 339 дней она стала самой молодой теннисисткой с пятью четвертьфиналами на этом турнире со времен Серены Уильямс в 2004 году.

Кроме того, с 1975 года только Уильямс-младшая имеет более высокий процент побед над экс-первыми ракетками мира, чем Швентек.

У Иги – 70% побед (21:9), у Серены – 72,9% (113:42). В этой статистике учитывались теннисистки, сыгравшие минимум 20 матчей против экс-первых ракеток мира.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoСерена Уильямс
logoИга Швентек
logoНаоми Осака
logoWTA
logoОткрытый чемпионат Италии
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Странным образом Осака пошла на мясо, а ведь казалось что будет заруба
Тащемта главный фаворит на победу в Риме.
Вперёд Ига! Все наладится 🎾👍.
Довольно логичный разнос на грунте от Швентиго. Наоми на данный момент Экс-экс-намбаван.)
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рублев потренировался с Сафиным перед четвертьфиналом в Риме
17 минут назадВидео
Алькарас о словах Джоковича про то, что он взял лучшее от Большой тройки: «Мы дошли до этапа, когда сравнения уже неактуальны»
39 минут назад
Шамиль Тарпищев: «Чем быстрее восстановим полномочия ОКР, тем легче будет нам всем. Есть одна проблема: мы потеряли представительства в международных федерациях»
сегодня, 09:20
Вавринка попал в основную сетку «Ролан Гаррос» и освободил wild card Табюру
сегодня, 08:31
Рублев о депрессии: «Я вообще не видел смысла в жизни. Меня ничего не радовало»
сегодня, 08:14
Эти 23 предмета расскажут о Соболенко больше, чем ее биография
сегодня, 08:00Тесты и игры
Рублев об изменениях в игре: «Я понял, что выжал максимум из своего стиля и выше пятого места с ним не поднимусь»
сегодня, 07:42
Вихлянцева о прорыве Рууда и Дардери в Риме: «Круто, что есть игроки, которые используют возможность отсутствия Алькараса»
сегодня, 07:08
Дардери после выхода в полуфинал в Риме: «Это лучшая победа в моей карьере. Играть здесь – настоящая мечта»
сегодня, 06:44
Рим (WTA). 1/2 финала. Гауфф сыграет с Кырстей, Швентек – со Свитолиной
сегодня, 06:28
Ко всем новостям
Последние новости
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Рекомендуем