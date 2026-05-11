Андреева о плане на игру против Гауфф: «Посмотрим, что придумает Кончита»

Мирра Андреева прокомментировала победу над Элизой Мертенс в четвертом круге тысячника в Риме – 6:3, 6:3.

– Мирра, какие сложности были в матче? Как ты с ними боролась и в итоге преодолела

– Да, сегодня был такой непростой матч. Я против нее играла только в паре, а в одиночке – еще ни разу, поэтому я в целом представляла, что она может делать на корте. Но при этом я знала, что одиночка очень сильно отличается от пары. Она непростой игрок, она очень часто меняет ритм, так рвано немного играет, поэтому я старалась концентрироваться на своей игре и пытаться играть агрессивно. Но в то же время не все подряд бить, а выбирать правильные решения на корте.

– Ты говорила, что Кончита Мартинес подготовит какой-то план. В чем был ее план?

– Ну, конечно, сначала план строится всегда от меня – она рассказывает, как мне лучше играть и что мне делать на корте. Потом, конечно, мы разбирали игру моей соперницы. И дальше от этого уже все пошло. То есть в любом случае весь план строился сначала на мне. И уже потом мы разбирали, где у нее хуже, где у нее лучше и что лучше делать на корте против нее.

– Дальше у тебя Коко Гауфф. Что ты к ней подготовишь?

– Ну, тоже посмотрим, что Кончита мне расскажет. Понятно, что я с ней много раз играла, в том числе и в прошлом году – в Мадриде и Риме. Сейчас опять мы с ней оказались в четвертьфинале, как в прошлом году, поэтому, конечно, матч будет непростой. Она боец, она очень хорошо играет, поэтому посмотрим, что Кончита придумает. Ну и, конечно, мне кажется, что я сейчас тоже набираю хороший уровень на грунте. Так что, мне кажется, матч будет очень интересным, – сказала Андреева в интервью «Чемпионату».