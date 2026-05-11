11

Андреева о плане на игру против Гауфф: «Посмотрим, что придумает Кончита»

Мирра Андреева прокомментировала победу над Элизой Мертенс в четвертом круге тысячника в Риме – 6:3, 6:3.

– Мирра, какие сложности были в матче? Как ты с ними боролась и в итоге преодолела

– Да, сегодня был такой непростой матч. Я против нее играла только в паре, а в одиночке – еще ни разу, поэтому я в целом представляла, что она может делать на корте. Но при этом я знала, что одиночка очень сильно отличается от пары. Она непростой игрок, она очень часто меняет ритм, так рвано немного играет, поэтому я старалась концентрироваться на своей игре и пытаться играть агрессивно. Но в то же время не все подряд бить, а выбирать правильные решения на корте.

– Ты говорила, что Кончита Мартинес подготовит какой-то план. В чем был ее план?

– Ну, конечно, сначала план строится всегда от меня – она рассказывает, как мне лучше играть и что мне делать на корте. Потом, конечно, мы разбирали игру моей соперницы. И дальше от этого уже все пошло. То есть в любом случае весь план строился сначала на мне. И уже потом мы разбирали, где у нее хуже, где у нее лучше и что лучше делать на корте против нее.

– Дальше у тебя Коко Гауфф. Что ты к ней подготовишь?

– Ну, тоже посмотрим, что Кончита мне расскажет. Понятно, что я с ней много раз играла, в том числе и в прошлом году – в Мадриде и Риме. Сейчас опять мы с ней оказались в четвертьфинале, как в прошлом году, поэтому, конечно, матч будет непростой. Она боец, она очень хорошо играет, поэтому посмотрим, что Кончита придумает. Ну и, конечно, мне кажется, что я сейчас тоже набираю хороший уровень на грунте. Так что, мне кажется, матч будет очень интересным, – сказала Андреева в интервью «Чемпионату».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
logoМирра Андреева
logoКоко Гауфф
logoЭлиза Мертенс
logoКончита Мартинес
logoОткрытый чемпионат Италии
logoWTA
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хороший настрой!
Ответ Skip
Хороший настрой!
Гладко было на бумаге... Завтра увидим
Как говорится, на тренера надейся, а сама не...
Ответ PROшка
Как говорится, на тренера надейся, а сама не...
Тоже подумал: Мирре пора самой учиться принимать решения. И до корта, и на корте, особенно, если что-то не получается
Ответ PROшка
Как говорится, на тренера надейся, а сама не...
квн. дети есть?как бог даст.а сам что не сможешь)))(картункова)
Мирра всë правильно делает, не бежит впереди паровоза, не сливает секреты. У нас есть план, и мы его курим 🙂🙂🙂
У Гауф слишком много НО, съест ее Мирра без особого труда.
5:0 в личках будет слишком .
Должна размочить ☔
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Гауфф о том, что сыграла два трехсетовика в Риме: «Я не Янник Синнер – иногда я буду проигрывать сеты»
11 мая, 18:11
Андреева второй год подряд вышла в четвертьфинал тысячника в Риме
11 мая, 14:03
Рекомендуем
Главные новости
Рублев потренировался с Сафиным перед четвертьфиналом в Риме
17 минут назадВидео
Алькарас о словах Джоковича про то, что он взял лучшее от Большой тройки: «Мы дошли до этапа, когда сравнения уже неактуальны»
39 минут назад
Шамиль Тарпищев: «Чем быстрее восстановим полномочия ОКР, тем легче будет нам всем. Есть одна проблема: мы потеряли представительства в международных федерациях»
сегодня, 09:20
Вавринка попал в основную сетку «Ролан Гаррос» и освободил wild card Табюру
сегодня, 08:31
Рублев о депрессии: «Я вообще не видел смысла в жизни. Меня ничего не радовало»
сегодня, 08:14
Эти 23 предмета расскажут о Соболенко больше, чем ее биография
сегодня, 08:00Тесты и игры
Рублев об изменениях в игре: «Я понял, что выжал максимум из своего стиля и выше пятого места с ним не поднимусь»
сегодня, 07:42
Вихлянцева о прорыве Рууда и Дардери в Риме: «Круто, что есть игроки, которые используют возможность отсутствия Алькараса»
сегодня, 07:08
Дардери после выхода в полуфинал в Риме: «Это лучшая победа в моей карьере. Играть здесь – настоящая мечта»
сегодня, 06:44
Рим (WTA). 1/2 финала. Гауфф сыграет с Кырстей, Швентек – со Свитолиной
сегодня, 06:28
Ко всем новостям
Последние новости
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Рекомендуем