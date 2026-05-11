Тиранте впервые вышел в 1/8 финала «Мастерса» и сыграет с Медведевым
Тиаго Тиранте в третьем круге «Мастерса» в Риме обыграл №12 в мире Флавио Коболли – 6:3, 6:4.
Это пятая победа аргентинца над соперниками из топ-20 (при четырех поражениях). Все из них он одержал на грунте.
Тиранте впервые прошел так далеко на «Мастерсе». За выход в четвертьфинал он сыграет с Даниилом Медведевым.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Даня "Консул Рима" Медведев
Норри. Коболли. Медведев следующий!?)
Как сыграет Даня - никто не знает, даже он сам. Если повысит уровень, то выиграет, если нет , то будет сложно.
