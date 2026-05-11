Шамиль Тарпищев: «Думаю, санкции с российского спорта должны снять в этом году. Но не нужно бежать впереди паровоза»
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев верит, что санкции с российского спорта могут снять в 2026 году.
Ранее МОК сообщил, что больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов в турнирах.
В отношении россиян ограничения на допуск к турнирам сохраняются, Олимпийский комитет России не восстановлен в правах.
«На исполкоме приняли решение по белорусам, потому что у них как бы нет оснований их не допускать. А у нас есть сложности. Верю ли, что снимут санкции в этом году? Я думаю, что должны. Но не могу много говорить, потому что не нужно бежать впереди паровоза», – сказал президент Федерации тенниса России Тарпищев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Афигеть, ок ещё думает о чем-то, дайте ему мемантин
Тарпищев опытный царедворец. Чувствует направление кремлёвского ветра.
В легкой атлетике и биатлоне - вряд ли в ближайшие годы. World Athletics уже заявили, что им плевать на рекомендацию МОК по белорусским атлетам. В футболе мы сделали ошибку, когда отказались биться за переход в Азию - решили, что лучше не играть вообще, чем играть в Азии. Что ж, теперь придётся ждать лет 20-30, пока Польша, Прибалтика, Финляндия и прочие из "союза обиженных" дадут нам добро на выступления в еврокубках. В фигурном катании есть надежда на допуск от ИСУ, но проблема в том, что ЧЕ и ЧМ очень часто проводят в откровенно русофобских странах - и наших просто не пустят под визовыми предлогами.
Значит, надо не проводить в таких странах никаких турниров. Спорт должен оставаться спортом, и не должно быть никаких ограничений для спортсменов. Все должны иметь право соревноваться. Не так много вещей, которые объединяют людей в мире. Надо стараться, чтобы их стало больше, а не меньше.
А что делать, если спортсмены некоторых стран не хотят соревноваться с россиянами?
Да мы уж пятый год никуда не бежим, только лежим на Завалинке!
Впереди ... Трампа действительно трудно бежать...
Этот большей рыжий дирижабль одновременно летит во все стороны сразу, так что бежать за ним действительно бесполезно.
