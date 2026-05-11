Шамиль Тарпищев: «Думаю, санкции с российского спорта должны снять в этом году. Но не нужно бежать впереди паровоза»

Тарпищев: верю, что санкции с российского спорта снимут в этом году.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев верит, что санкции с российского спорта могут снять в 2026 году.

Ранее МОК сообщил, что больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов в турнирах.

В отношении россиян ограничения на допуск к турнирам сохраняются, Олимпийский комитет России не восстановлен в правах.

«На исполкоме приняли решение по белорусам, потому что у них как бы нет оснований их не допускать. А у нас есть сложности. Верю ли, что снимут санкции в этом году? Я думаю, что должны. Но не могу много говорить, потому что не нужно бежать впереди паровоза», – сказал президент Федерации тенниса России Тарпищев.

