  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Шамиль Тарпищев: «Думаю, санкции с российского спорта должны снять в этом году. Но не нужно бежать впереди паровоза»
26

Шамиль Тарпищев: «Думаю, санкции с российского спорта должны снять в этом году. Но не нужно бежать впереди паровоза»

Тарпищев: верю, что санкции с российского спорта снимут в этом году.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев верит, что санкции с российского спорта могут снять в 2026 году. 

Ранее МОК сообщил, что больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов в турнирах.

В отношении россиян ограничения на допуск к турнирам сохраняются, Олимпийский комитет России не восстановлен в правах.

«На исполкоме приняли решение по белорусам, потому что у них как бы нет оснований их не допускать. А у нас есть сложности. Верю ли, что снимут санкции в этом году? Я думаю, что должны. Но не могу много говорить, потому что не нужно бежать впереди паровоза», – сказал президент Федерации тенниса России Тарпищев.

МОК вернул белорусов, но не нас. Почему?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoШамиль Тарпищев
logoМОК
ТАСС
отстранение и возвращение России
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Афигеть, ок ещё думает о чем-то, дайте ему мемантин
Тарпищев опытный царедворец. Чувствует направление кремлёвского ветра.
В легкой атлетике и биатлоне - вряд ли в ближайшие годы. World Athletics уже заявили, что им плевать на рекомендацию МОК по белорусским атлетам. В футболе мы сделали ошибку, когда отказались биться за переход в Азию - решили, что лучше не играть вообще, чем играть в Азии. Что ж, теперь придётся ждать лет 20-30, пока Польша, Прибалтика, Финляндия и прочие из "союза обиженных" дадут нам добро на выступления в еврокубках. В фигурном катании есть надежда на допуск от ИСУ, но проблема в том, что ЧЕ и ЧМ очень часто проводят в откровенно русофобских странах - и наших просто не пустят под визовыми предлогами.
Ответ Александр Иванов
В легкой атлетике и биатлоне - вряд ли в ближайшие годы. World Athletics уже заявили, что им плевать на рекомендацию МОК по белорусским атлетам. В футболе мы сделали ошибку, когда отказались биться за переход в Азию - решили, что лучше не играть вообще, чем играть в Азии. Что ж, теперь придётся ждать лет 20-30, пока Польша, Прибалтика, Финляндия и прочие из "союза обиженных" дадут нам добро на выступления в еврокубках. В фигурном катании есть надежда на допуск от ИСУ, но проблема в том, что ЧЕ и ЧМ очень часто проводят в откровенно русофобских странах - и наших просто не пустят под визовыми предлогами.
Значит, надо не проводить в таких странах никаких турниров. Спорт должен оставаться спортом, и не должно быть никаких ограничений для спортсменов. Все должны иметь право соревноваться. Не так много вещей, которые объединяют людей в мире. Надо стараться, чтобы их стало больше, а не меньше.
Ответ olvl
Значит, надо не проводить в таких странах никаких турниров. Спорт должен оставаться спортом, и не должно быть никаких ограничений для спортсменов. Все должны иметь право соревноваться. Не так много вещей, которые объединяют людей в мире. Надо стараться, чтобы их стало больше, а не меньше.
А что делать, если спортсмены некоторых стран не хотят соревноваться с россиянами?
Да мы уж пятый год никуда не бежим, только лежим на Завалинке!
Впереди ... Трампа действительно трудно бежать...
Ответ Skip
Впереди ... Трампа действительно трудно бежать...
Этот большей рыжий дирижабль одновременно летит во все стороны сразу, так что бежать за ним действительно бесполезно.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
«У нас мяч херачит мимо линзы за полтора миллиона рублей». Как снимали большой сериал про теннис?
вчера, 12:45
Тарпищев о выходе Андреевой в финал в Мадриде: «Помогло то, что ее игра подходит против Баптист»
1 мая, 14:47
Тарпищев о «Спартаке»: «Можно выигрывать чемпионство в следующем сезоне, если удастся сделать сплоченный коллектив. Важен контакт тренера с игроками, на этом «сгорел» Станкович»
1 мая, 08:34
Рекомендуем
Главные новости
Шамиль Тарпищев: «Чем быстрее восстановим полномочия ОКР, тем легче будет нам всем. Есть одна проблема: мы потеряли представительства в международных федерациях»
2 минуты назад
Вавринка попал в основную сетку «Ролан Гаррос» и освободил wild card Табюру
51 минуту назад
Рублев о депрессии: «Я вообще не видел смысла в жизни. Меня ничего не радовало»
сегодня, 08:14
Эти 23 предмета расскажут о Соболенко больше, чем ее биография
сегодня, 08:00Тесты и игры
Рублев об изменениях в игре: «Я понял, что выжал максимум из своего стиля и выше пятого места с ним не поднимусь»
сегодня, 07:42
Вихлянцева о прорыве Рууда и Дардери в Риме: «Круто, что есть игроки, которые используют возможность отсутствия Алькараса»
сегодня, 07:08
Дардери после выхода в полуфинал в Риме: «Это лучшая победа в моей карьере. Играть здесь – настоящая мечта»
сегодня, 06:44
Рим (WTA). 1/2 финала. Гауфф сыграет с Кырстей, Швентек – со Свитолиной
сегодня, 06:28
Рим (ATP). Рублев сыграет с Синнером, Медведев – с Ландалусе, Дардери вышел в 1/2 финала, Хачанов выбыл
сегодня, 06:19
Мирра или Рыбакина – кого возьмете в команду на полуфинал Рима? Выбирайте теннисисток и теннисистов в Основе
сегодня, 03:51Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Рекомендуем