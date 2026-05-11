Гауфф о том, что сыграла два трехсетовика в Риме: «Я не Янник Синнер – иногда я буду проигрывать сеты»

Гауфф об отыгранном матчболе во встрече с Йович: мыслями я уже была в раздевалке.

Коко Гауфф прокомментировала камбэк во встрече с Ивой Йович в четвертом круге тысячника в Риме – 5:7, 7:5, 6:2.

При счете 3:5 во втором сете она отыграла матчбол на приеме.

– Да, матч получился очень тяжелым. Было много всего. В какие-то моменты хорошо играла я, а она – нет, потом наоборот: она прибавляла, а я проседала. Было очень непросто. Думаю, условия тоже мешали показывать чистый теннис. Но я очень горжусь тем, как смогла бороться.

– Что ты чувствовала на матчболе? Ты очень смело сыграла в тот момент. Как удалось вернуться?

– Честно, на матчболе мыслями я уже почти была в раздевалке. Я подумала: «Ну все, сейчас мне еще долго будут это припоминать» (улыбается).

А потом… не знаю, как-то получилось вернуться. Мне кажется, когда она повела, то немного сбавила обороты, и это помогло мне снова войти в матч.

Еще я вспомнила свой матч в Дубае против Мертенс , где отыграла пять или шесть матчболов. Подумала: «Может, и сегодня получится».

– После предыдущего матча вы говорили, что не могли всецело думать о теннисе, но старались получать удовольствие от борьбы. Как у вас получается разделять жизнь на корте и вне его?

– Иногда мне удается хорошо разделять личную жизнь, теннис и все остальное. Но иногда это смешивается.

Я не гордилась тем, как выглядела в прошлом матче. Сегодня сказала себе, что такого больше не будет. Думаю, в целом я хорошо справилась.

Конечно, были моменты, когда я уходила в негатив. Я не идеальна, я все еще учусь. Но сегодня в основном я была очень психологически устойчивой. И это то, чем можно гордиться и что стоит помнить в следующий раз, когда окажусь в похожей ситуации.

– Ты выиграла уже второй матч подряд после проигранного первого сета. Что возьмешь из этих встреч? Больше радует умение возвращаться или расстраивает, что не удается хорошо начинать?

– Честно, начинала я нормально. В первом круге я вела с брейком, сегодня тоже вела в первом сете. Кажется, было 3:1 и 30:0. Для меня сейчас важнее научиться удерживать преимущество, когда я веду в счете.

Это хороший опыт, и я не разочарована. Я играла против сильных соперниц, Ива вообще из топ-20. Я не Янник Синнер – иногда я буду проигрывать сеты (улыбается).

Конечно, цель – не только хорошо начинать такие матчи, но и забирать стартовые сеты, чтобы не проводить на корте по три часа, – сказала Гауфф на пресс-конференции.