  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Гауфф о том, что сыграла два трехсетовика в Риме: «Я не Янник Синнер – иногда я буду проигрывать сеты»
1

Гауфф о том, что сыграла два трехсетовика в Риме: «Я не Янник Синнер – иногда я буду проигрывать сеты»

Гауфф об отыгранном матчболе во встрече с Йович: мыслями я уже была в раздевалке.

Коко Гауфф прокомментировала камбэк во встрече с Ивой Йович в четвертом круге тысячника в Риме – 5:7, 7:5, 6:2.

При счете 3:5 во втором сете она отыграла матчбол на приеме.

– Да, матч получился очень тяжелым. Было много всего. В какие-то моменты хорошо играла я, а она – нет, потом наоборот: она прибавляла, а я проседала. Было очень непросто. Думаю, условия тоже мешали показывать чистый теннис. Но я очень горжусь тем, как смогла бороться.

– Что ты чувствовала на матчболе? Ты очень смело сыграла в тот момент. Как удалось вернуться?

– Честно, на матчболе мыслями я уже почти была в раздевалке. Я подумала: «Ну все, сейчас мне еще долго будут это припоминать» (улыбается).

А потом… не знаю, как-то получилось вернуться. Мне кажется, когда она повела, то немного сбавила обороты, и это помогло мне снова войти в матч.

Еще я вспомнила свой матч в Дубае против Мертенс, где отыграла пять или шесть матчболов. Подумала: «Может, и сегодня получится».

– После предыдущего матча вы говорили, что не могли всецело думать о теннисе, но старались получать удовольствие от борьбы. Как у вас получается разделять жизнь на корте и вне его?

– Иногда мне удается хорошо разделять личную жизнь, теннис и все остальное. Но иногда это смешивается.

Я не гордилась тем, как выглядела в прошлом матче. Сегодня сказала себе, что такого больше не будет. Думаю, в целом я хорошо справилась.

Конечно, были моменты, когда я уходила в негатив. Я не идеальна, я все еще учусь. Но сегодня в основном я была очень психологически устойчивой. И это то, чем можно гордиться и что стоит помнить в следующий раз, когда окажусь в похожей ситуации.

– Ты выиграла уже второй матч подряд после проигранного первого сета. Что возьмешь из этих встреч? Больше радует умение возвращаться или расстраивает, что не удается хорошо начинать?

– Честно, начинала я нормально. В первом круге я вела с брейком, сегодня тоже вела в первом сете. Кажется, было 3:1 и 30:0. Для меня сейчас важнее научиться удерживать преимущество, когда я веду в счете.

Это хороший опыт, и я не разочарована. Я играла против сильных соперниц, Ива вообще из топ-20. Я не Янник Синнер – иногда я буду проигрывать сеты (улыбается).

Конечно, цель – не только хорошо начинать такие матчи, но и забирать стартовые сеты, чтобы не проводить на корте по три часа, – сказала Гауфф на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoКоко Гауфф
logoИва Йович
logoWTA
logoОткрытый чемпионат Италии
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Йович просто палец повредила на рабочей руке когда подавала на матч.
После этого ей пластырь постоянно мешал и вся игра полетела.
Я не знаю как я бы действовал в этой ситуации, но физио не умеет заклеивать раны не мешая игре. Может быть попросил бы ножницы и пластырь сам нарезал нужной формы, это если у них нет медицинского клея.
А так Гауфф паршиво играла и Андреева ее должна выносить
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рублев потренировался с Сафиным перед четвертьфиналом в Риме
17 минут назадВидео
Алькарас о словах Джоковича про то, что он взял лучшее от Большой тройки: «Мы дошли до этапа, когда сравнения уже неактуальны»
39 минут назад
Шамиль Тарпищев: «Чем быстрее восстановим полномочия ОКР, тем легче будет нам всем. Есть одна проблема: мы потеряли представительства в международных федерациях»
сегодня, 09:20
Вавринка попал в основную сетку «Ролан Гаррос» и освободил wild card Табюру
сегодня, 08:31
Рублев о депрессии: «Я вообще не видел смысла в жизни. Меня ничего не радовало»
сегодня, 08:14
Эти 23 предмета расскажут о Соболенко больше, чем ее биография
сегодня, 08:00Тесты и игры
Рублев об изменениях в игре: «Я понял, что выжал максимум из своего стиля и выше пятого места с ним не поднимусь»
сегодня, 07:42
Вихлянцева о прорыве Рууда и Дардери в Риме: «Круто, что есть игроки, которые используют возможность отсутствия Алькараса»
сегодня, 07:08
Дардери после выхода в полуфинал в Риме: «Это лучшая победа в моей карьере. Играть здесь – настоящая мечта»
сегодня, 06:44
Рим (WTA). 1/2 финала. Гауфф сыграет с Кырстей, Швентек – со Свитолиной
сегодня, 06:28
Ко всем новостям
Последние новости
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Рекомендуем