Медведев – третий теннисист, достигший 100 побед на «Мастерсах» в этом десятилетии

Даниил Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме. Он обыграл квалифаера Пабло Ямас-Руиса – 3:6, 6:4, 6:2.

Россиянин четвертый год подряд вышел в 1/8 финала в Риме.

Медведев стал третьим теннисистом, кому удалось выиграть 100 матчей на турнирах серии «Мастерс» в этом десятилетии. Больше только у Янника Синнера (118) и Александра Зверева (116).

Дальше чемпион-2023 сыграет с Флавио Коболли или Тиаго Тиранте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс''
Слоняра наш!
Даня "земляной червь" Медведев)
Осталось титул забрать. Всего делов-то!
В гонке Фиса обогнал теперь 4й
Помню, как после жеребьевки многие диванные эксперты прогнозировали Медведеву вылет чуть ли не в первом круге. А уже 1/8 между тем. Привет вам!
Ответ Роман Журавский
Я хоть и не был в числе этих прогнозистов, но вылет Медведева на грунте можно было спокойно представлять что от Циципаса, что от Махача. Да даже от этого испанского квалифаейра - запросто.

Махач вообще-то героически справился с Циципасом, чем уберег Медведева от явно напряженной встречи с ним. А потом героически снялся с матча с Медведевым.
Ответ Роман Журавский
Чего там Рим. Те эксперты вылет из топ-50, топ-100 пророчили совсем недавно.
