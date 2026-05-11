Медведев – третий теннисист, достигший 100 побед на «Мастерсах» в этом десятилетии

Даниил Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме. Он обыграл квалифаера Пабло Ямас-Руиса – 3:6, 6:4, 6:2.

Россиянин четвертый год подряд вышел в 1/8 финала в Риме.

Медведев стал третьим теннисистом, кому удалось выиграть 100 матчей на турнирах серии «Мастерс» в этом десятилетии. Больше только у Янника Синнера (118) и Александра Зверева (116).

Дальше чемпион-2023 сыграет с Флавио Коболли или Тиаго Тиранте .