  Янник Синнер: «В теннисе невозможно все время быть на пике. Сенсации сейчас будут происходить на каждом турнире»
Янник Синнер: «В теннисе невозможно все время быть на пике. Сенсации сейчас будут происходить на каждом турнире»

Янник Синнер заявил, что ждет сенсаций на «Мастерсе» в Риме и на других ближайших турнирах.

Сегодня итальянец разгромил Алексея Попырина 6:2, 6:0 и вышел в 1/8 финала.

– На этом турнире уже было немало сенсаций. Как тебе кажется, на «Мастерсах» давление иногда даже выше, чем на «Шлемах», потому что в трехсетовом формате права на ошибку меньше?

– Сложно сказать. Мне кажется, на турнирах «Большого шлема» напряжение все-таки выше. Их всего четыре в году.

Здесь же ситуация совсем другая. Ты приезжаешь из Мадрида, где условия очень быстрые, а потом оказываешься здесь, где все довольно непросто. Сегодня снова был сильный ветер. В таких условиях нелегко показывать действительно высокий уровень тенниса. Но это нормально. У некоторых игроков иногда случаются спады. Таков теннис – невозможно все время быть на пике.

Так что сенсации сейчас будут происходить на каждом турнире. Это часть игры.

– Большая часть твоей уверенности строится на той работе, которую ты вкладываешь в теннис. Последние два месяца ты постоянно играешь турниры и много выигрываешь. Как тебе удается находить время на полноценные тренировки и работу над тем, что хочешь улучшить?

– Самое важное – это тело. На высоком уровне, если ты физически не готов на 100%, ты уже не можешь конкурировать, потому что все сейчас играют очень быстро. Нужно быть максимально сконцентрированным.

Но время на работу все равно есть. Все зависит от расписания. Если бы у меня завтра был выходной – а его нет, потому что я снова играю – тогда можно было бы посвятить день тренировкам, попробовать какие-то новые вещи, добавить что-то в игру.

Мне кажется, время для прогресса есть всегда, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Сенсации это типа если ты вдруг свою одну подачу отдашь?)
"Так что сенсации сейчас будут происходить на каждом турнире."...., но побеждать все равно буду я)))
Ну и Алькарас тоже пример. Как только теряет ч от в физике сразу влетает кому ни попадая, что в прошлом сезоне, что в этом
Только самого Януса это не касается)
