Вавринка, Монфис, Ефремова получили wild card на «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» объявил обладателей wild card на турнир-2026.
Приглашения в мужскую сетку получили:
Нишеш Басаваредди (154-я ракетка мира);
Титуан Дроге (№109);
Юго Гастон (№118);
Артур Жеа (№143);
Мойз Куаме (№313);
Гаэль Монфис (№222);
Адам Уолтон (№103);
чемпион-2015 Стэн Вавринка (№125).
Приглашения в женскую сетку получили:
Клара Бюрель (без рейтинга);
Ксения Ефремова (№623);
Фиона Ферро (№197);
Леолия Жанжан (№127);
Эмерсон Джонс (№129);
Сара Ракотоманга (№159);
Алис Тубелло (№256);
Акаша Уробо (№183).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @rolandgarros
