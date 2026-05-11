Остапенко о медперерыве Калинской: «Симулянтка ######, #####»

Алена Остапенко осталась недовольна поведением Анны Калинской во время матча четвертого круга тысячника в Риме (6:1, 6:2).

В концовке первого сета россиянка взяла медперерыв из-за проблем с бедром. После этого Остапенко эмоционально выкрикнула в ее сторону: «Симулянтка ######, #####».

Напряжение между теннисистками тянется еще с турнира в Дубае, где латвийка вступила в конфликт с одной из болельщиц Калинской на трибунах. Тогда после матча они обменялись довольно холодным рукопожатием.

При этом победа в Риме стала для Остапенко первой над Калинской за пять очных встреч.