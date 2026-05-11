Остапенко о медперерыве Калинской: «Симулянтка ######, #####»

Алена Остапенко осталась недовольна поведением Анны Калинской во время матча четвертого круга тысячника в Риме (6:1, 6:2).

В концовке первого сета россиянка взяла медперерыв из-за проблем с бедром. После этого Остапенко эмоционально выкрикнула в ее сторону: «Симулянтка ######, #####».

Напряжение между теннисистками тянется еще с турнира в Дубае, где латвийка вступила в конфликт с одной из болельщиц Калинской на трибунах. Тогда после матча они обменялись довольно холодным рукопожатием.

При этом победа в Риме стала для Остапенко первой над Калинской за пять очных встреч.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Правильно не стала ей Анна Калинская руку жать, пусть идёт на ... погулять...
Не слежу за этой Остапенко, но просто глядя на внешность другого ожидать не приходится))
Остапенко то еще быдло, ей мать при полных трибунах послать не составит труда
Это видно, к сожалению. Непонятно, как такое вообще очутилось в вобщем-то интеллигентном виде спорта
Вроде спорт интеллигентов, а матюгаются хуже футболистов.
Да в целом тур нормальный, матюгаются в основном Мирра, Остапыч и Соболь.
Это вы просто не знаете английский, испанский, итальянский)
Зачем так грубо и хамски себя вести притом что выиграла уверенно?
Голодная была )
Комментарий скрыт
Нифига себе, такое от коллеги не часто услышишь)
Вы же были там на матче в Дубаи, ничего такого похабного не слышали от Аленушки??
Латвийская Алёнка в своём репертуаре.
По-хорошему, за такое надо штрафовать, если это сказано публично.
Что сегодня за день?) Захожу - весь спортс в решетках. Радулов, Медведев, теперь Остапенко...
Вот и выяснилось из за чего не стала Аня руку пожимать...
ОПЯТЬ РЕБУСЫ!!!Ну хоть первую и последнюю букву открывайте!
Что тут непонятного?
Приличные леди таких слов не знают.
Сегодня день ребусов на спорце?
Пощадите, котелок не варит на выходных
Ты выигрываешь матч со счетом 6-2 6-1 и говоришь на соперницу симулянтка??? Ну ну
Ну ну(
Ну так может ей хотелось борьбы, ждала большего от Ани.
Это по принципу эй ты девушка легкого повидения. Я хочу провести с тобой ночь. Но мне зочется что бы ты сопртивлчлась??? Смягчил углы))
