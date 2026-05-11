Синнер выиграл 30-й матч подряд на «Мастерсах» – он в одной победе от рекорда Джоковича
Янник Синнер разгромил Алексея Попырина в третьем круге «Мастерса» в Риме – 6:2, 6:0.
Для итальянца это 25-я победа подряд и 47-я в 49 последних матчах. На турнирах серии «Мастерс» он выиграл уже 30 матчей кряду (60:2 по сетам) и сравнялся по этому показателю с Новаком Джоковичем. Теперь Синнер в одной победе от повторения рекорда серба.
Дальше первая ракетка мира сыграет с квалифаером Андреа Пеллегрино.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
В этом плане рекорд Синнера-уникален
Вот в начале 2000-х было очень мрачно, сейчас есть конкуренция просто доминатор вошёл в тур
Судить по грунту осьминога смысла нет.
Как по мне, ему там и не надо зазря расходовать силы, выступление в МК-26(0-6 0-6) было практически идеально с рациональной точки зрения.
Да и движуха с призовыми, вряд ли, затеяна именно Даниилом, он там так, пятое колесо....
Сможет взять весь грунт или не сможет?
Меньшик подкачал слив Попырину, а Попырин, как и Пеллегрино совсем проходной
по итогу один снялся, второй отлетел от Алеши 🤣