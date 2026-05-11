  • Синнер выиграл 30-й матч подряд на «Мастерсах» – он в одной победе от рекорда Джоковича
Синнер выиграл 30-й матч подряд на «Мастерсах» – он в одной победе от рекорда Джоковича

Янник Синнер разгромил Алексея Попырина в третьем круге «Мастерса» в Риме – 6:2, 6:0. 

Для итальянца это 25-я победа подряд и 47-я в 49 последних матчах. На турнирах серии «Мастерс» он выиграл уже 30 матчей кряду (60:2 по сетам) и сравнялся по этому показателю с Новаком Джоковичем. Теперь Синнер в одной победе от повторения рекорда серба.

Дальше первая ракетка мира сыграет с квалифаером Андреа Пеллегрино.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
У Джоковича и Федерера серии выигранных матчей-не на Мастерсах подряд. Оба пропускали Мастерсы в рамках этих серий.
В этом плане рекорд Синнера-уникален
Ответ Ratush
Учитывая,что мужской тур-сплошное днище,а итальяшка допингист легальный,то его рекордикам-тоьько мелкие(местные)фантики могут радоваться
Ответ Андрей Никандров
Ваше мнение очень важно для нас
Учитывая коллапс в туре он этот рекорд улучшит.Там Пеллегрино какой-то и Рублев в перспективе.Зверев в топ-5.тур в таком пике,какого я не припомню с 1996 года.
Ответ Санта Клаус Клаустрофоб_1117044981
Тур вполне, есть Алькарас.

Вот в начале 2000-х было очень мрачно, сейчас есть конкуренция просто доминатор вошёл в тур
У Новака в соперниках был Федерер, Надаль и Маррей, а у Синера только Алькарас + сам старый Джокович, по-этому NOVAK FOREVER.
Ответ Serhio Roberto
Так еще Новак и Алькарас сейчас играют особо)) коллапс для допингиста
Отшлепал Попырина, вообще никого не замечает
Ответ Skip
Я извиняюсь, но этих Попыриных и Федали бы не замечали даже в свои 35+
Ответ Skip
Круче только Медведева шлёпают с двумя баранками)
С такой «оппозицией» он и 40 подряд выиграет. Саша Зверев же на одном уровне с Алькарасом
Ответ Гранитный камушек в груди
Да, хотя бы, верните нормального здорового Медведева образца 2019-21 с живой подачей и пикового Тима - уже было бы повеселее...
Ответ Антон Тимофеев
Эх, если бы это было возможно… пиковые Медведев и Тим. Я бы на это посмотрел
медвед еще заикается об увеличении призовых. с его вно игрой сидеть молчать
Ответ Саркастичный Чел
Ну, Медведев на грунте всегда играл паршиво, у него там процент побед лишь немного за 50...
Судить по грунту осьминога смысла нет.
Как по мне, ему там и не надо зазря расходовать силы, выступление в МК-26(0-6 0-6) было практически идеально с рациональной точки зрения.
Да и движуха с призовыми, вряд ли, затеяна именно Даниилом, он там так, пятое колесо....
Ответ Саркастичный Чел
Да, он мёртвый везде
Интрига только в одном:
Сможет взять весь грунт или не сможет?
Очень легко щёлкает победы.
Меньшик подкачал слив Попырину, а Попырин, как и Пеллегрино совсем проходной
Ответ Боримир
Организаторы старались усложнить задачу Яннику накинув Меньшика и Филса в 3-4 круге
по итогу один снялся, второй отлетел от Алеши 🤣
Ответ Arthritis
Ну Меньшик и Фис мб чуть больше геймов бы взяли, но результат всё равно был бы такой же, для Синнера эти двое не помеха
Единственный соперник и тот на больничном. Так что тут всё ясно.
без сомненья ролан гаросс будет за ним.трудно представить кто там сможет остановить эту машину.
Ответ lazov
Любая травма
Ответ lazov
Что угодно может: плохой день, здоровье, лучший день у Новака
Рублев потренировался с Сафиным перед четвертьфиналом в Риме
16 минут назадВидео
Алькарас о словах Джоковича про то, что он взял лучшее от Большой тройки: «Мы дошли до этапа, когда сравнения уже неактуальны»
38 минут назад
Шамиль Тарпищев: «Чем быстрее восстановим полномочия ОКР, тем легче будет нам всем. Есть одна проблема: мы потеряли представительства в международных федерациях»
сегодня, 09:20
Вавринка попал в основную сетку «Ролан Гаррос» и освободил wild card Табюру
сегодня, 08:31
Рублев о депрессии: «Я вообще не видел смысла в жизни. Меня ничего не радовало»
сегодня, 08:14
Эти 23 предмета расскажут о Соболенко больше, чем ее биография
сегодня, 08:00Тесты и игры
Рублев об изменениях в игре: «Я понял, что выжал максимум из своего стиля и выше пятого места с ним не поднимусь»
сегодня, 07:42
Вихлянцева о прорыве Рууда и Дардери в Риме: «Круто, что есть игроки, которые используют возможность отсутствия Алькараса»
сегодня, 07:08
Дардери после выхода в полуфинал в Риме: «Это лучшая победа в моей карьере. Играть здесь – настоящая мечта»
сегодня, 06:44
Рим (WTA). 1/2 финала. Гауфф сыграет с Кырстей, Швентек – со Свитолиной
сегодня, 06:28
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
