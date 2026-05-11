Синнер выиграл 30-й матч подряд на «Мастерсах» – он в одной победе от рекорда Джоковича

Синнер выиграл 30-й матч подряд на «Мастерсах».

Янник Синнер разгромил Алексея Попырина в третьем круге «Мастерса» в Риме – 6:2, 6:0.

Для итальянца это 25-я победа подряд и 47-я в 49 последних матчах. На турнирах серии «Мастерс» он выиграл уже 30 матчей кряду (60:2 по сетам) и сравнялся по этому показателю с Новаком Джоковичем . Теперь Синнер в одной победе от повторения рекорда серба.

Дальше первая ракетка мира сыграет с квалифаером Андреа Пеллегрино .