Свитолина третий раз в сезоне вышла в четвертьфинал тысячника

Элина Свитолина обыграла Николу Бартункову в четвертом круге тысячника в Риме – 6:2, 6:3.

Украинка третий раз в сезоне вышла в четвертьфинал уровня WTA 1000. Ранее она дошла до этой стадии в Дубае и Индиан-Уэллс.

Для Свитолиной это 27-й четвертьфинал на турнирах WTA 1000 в карьере и шестой – на тысячнике в Риме.

Дальше она поборется с Еленой Рыбакиной или Каролиной Плишковой .