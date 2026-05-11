Свитолина третий раз в сезоне вышла в четвертьфинал тысячника
Элина Свитолина обыграла Николу Бартункову в четвертом круге тысячника в Риме – 6:2, 6:3.
Украинка третий раз в сезоне вышла в четвертьфинал уровня WTA 1000. Ранее она дошла до этой стадии в Дубае и Индиан-Уэллс.
Для Свитолиной это 27-й четвертьфинал на турнирах WTA 1000 в карьере и шестой – на тысячнике в Риме.
Дальше она поборется с Еленой Рыбакиной или Каролиной Плишковой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
7 комментариев
Красотка!
кто?
Элина
Умница Элина. Удачи в следующем матче
