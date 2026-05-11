Рублев об условиях в матче с Давидовичем-Фокина: мяч просто сдувало с корта.

Андрей Рублев высказался об условиях в матче третьего круга «Мастерса» в Риме против Алехандро Давидовича-Фокина (6:4, 6:4).

Россиянин прервал девятиматчевую серию поражений от соперников из топ-30.

– Андрей, непростой матч, очень сложные условия, но ты уверенно взял игру под контроль. Расскажи, как тебе это удалось?

– Да, кондиции были действительно очень тяжелыми. Когда такой сильный ветер, тенниса как такового уже почти нет. Это уже не про игру, не про технику – мяч просто сдувает с корта. Ты не можешь нормально направить его, потому что он постоянно меняет траекторию.

В такие дни все больше сводится к терпению и умению правильно выжидать момент. Ты уже не можешь играть открыто и агрессивно, как обычно. Иногда приходится просто играть в центр. А иногда бьешь в центр, а ветер сдувает мяч идеально по линии навылет. Сегодня у меня пару раз так получилось. Я даже не собирался так бить, но ветер помог – и мяч улетел классно кроссом или по линии.

В ключевые моменты удалось хорошо использовать ветер: где-то укоротить, где-то выйти к сетке. И это сработало. Я очень доволен.

Как раз благодаря тому, что мы много работаем над разными вещами, сегодня разнообразие меня очень спасло. Когда не можешь бить мощно и в темпе, приходится импровизировать: где-то резаный, где-то укороченный, где-то подача и выход к сетке. Все это сегодня очень помогло, – сказал Рублев в интервью «Больше!».