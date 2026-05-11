Андреева второй год подряд вышла в четвертьфинал тысячника в Риме
Седьмая ракетка мира Мирра Андреева обыграла №22 Элизу Мертенс в четвертом круге турнира в Риме – 6:3, 6:3.
Андреева выиграла 15 из 17 последних матчей – она уступила Елене Рыбакиной в полуфинале в Штутгарте и Марте Костюк в финале в Мадриде. В этом сезоне у нее 29 побед в 37 матчах.
19-летняя Андреева – самая молодая теннисистка, два года подряд вышедшая в четвертьфинал в Риме, после Елены Докич в 2000-2001 годах.
За выход в полуфинал Андреева сыграет с Коко Гауфф, которой уступает в личке 0:4.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вот что значит, сбросила давление защиты двух титулов Мастерсов + любимое покрытие))