Андреева второй год подряд вышла в четвертьфинал тысячника в Риме

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева обыграла №22 Элизу Мертенс в четвертом круге турнира в Риме – 6:3, 6:3.

Андреева выиграла 15 из 17 последних матчей – она уступила Елене Рыбакиной в полуфинале в Штутгарте и Марте Костюк в финале в Мадриде. В этом сезоне у нее 29 побед в 37 матчах.

19-летняя Андреева – самая молодая теннисистка, два года подряд вышедшая в четвертьфинал в Риме, после Елены Докич в 2000-2001 годах.

За выход в полуфинал Андреева сыграет с Коко Гауфф , которой уступает в личке 0:4.