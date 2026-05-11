Андреева второй год подряд вышла в четвертьфинал тысячника в Риме

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева обыграла №22 Элизу Мертенс в четвертом круге турнира в Риме – 6:3, 6:3.

Андреева выиграла 15 из 17 последних матчей – она уступила Елене Рыбакиной в полуфинале в Штутгарте и Марте Костюк в финале в Мадриде. В этом сезоне у нее 29 побед в 37 матчах.

19-летняя Андреева – самая молодая теннисистка, два года подряд вышедшая в четвертьфинал в Риме, после Елены Докич в 2000-2001 годах.

За выход в полуфинал Андреева сыграет с Коко Гауфф, которой уступает в личке 0:4. 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Удачи с Гауфф, надо уже личку менять!
Ну и отлично. С заслуженной победой! Сегодня всё было легко. Теперь и с Гауфф пора личку улучшить!
Коко в плохой форме, опять еле ноги сегодня уволокла, у Миры огромный шанс размочить счет, форма хорошая. Пора.
и 29 победа в сезоне.. на несколько часов единоличное лидерство по этому показателю в Туре.. а может и на несколько недель, если молодая Березка уступит вечером зрелой..
Нет, не единоличное, сейчас с Рыбакиной по 29 побед в сезоне.
С Гауф будет интересный матч,! Уверенности Мирре!
Хм, тихой сапой, Мирра, в гонке-26, уже почти к 3000 очков подобралась, а ведь до грунта было чуть больше 1300...
Вот что значит, сбросила давление защиты двух титулов Мастерсов + любимое покрытие))
Кажется либо Остап, либо Осака заберут турнир, Мирра тоже играет хорошо, но у нее эта дурацкая парная игра, которая тоже отнимает потихоньку силы
парный матч отбирает не больше сил, чем интенсивная часовая тренировка.. но, если не ошибаюсь, МиДи сегодня играют пару, если отлетят, не расстроюсь
Не знаю, но из нынешних лидеров женского тенниса играет пару только Мирра. Видимо все же разница есть между тренировкой и игрой
Думаю, спортсу пора запускать функцию мустерманн... Большунов отдыхает, пора гадить в адрес Медведева и Андреевой.
