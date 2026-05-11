Гауфф ушла с матчбола во встрече с Йович и 24-й раз вышла в 1/4 финала тысячника
Четвертая ракетка мира Коко Гауфф победила Иву Йович в четвертом круге в Риме – 5:7, 7:5, 6:2.
При счете 3:5 во втором сете она отыграла матчбол на приеме.
Для 22-летней Гауфф это третий подряд четвертьфинал в Риме (2024-2026). По этому показателю она стала самой молодой теннисисткой со времен Иги Швентек (2021-2023), а среди американок – самой молодой с 1991-1993 годов, когда это удавалось Мэри Джо Фернандес.
Всего на уровне WTA 1000 это уже 24-й четвертьфинал Гауфф. Среди игроков до 23 лет по этому показателю она уступает только Мартине Хингис (39).
За выход в полуфинал она поборется с Миррой Андреевой или Элизой Мертенс.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Гауфф удивляет. Вроде всё делает для того, чтобы вылететь. Но в этот момент соперницы начинают делать свои подарки. Сегодня всё было в руках Йович. Но, она ухитрилась отдать сет и матч.
Да, Йович чокернула конечно
Ушла - вышла 💁♂️
