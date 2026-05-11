155-я ракетка мира Пеллегрино впервые вышел в 1/8 финала «Мастерса»

155-я ракетка мира Андреа Пеллегрино обыграл №22 Фрэнсиса Тиафу в третьем круге в Риме – 7:6(8), 6:1.

В первой партии итальянец вел с двумя брейками, упустил преимущество, но отыграл два сетбола на тай-брейке.

Квалифаер Пеллегрино впервые в карьере играет в основной сетке турнира уровнем выше ATP 250.

Теперь его соперником станет Янник Синнер или Алексей Попырин .