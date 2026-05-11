155-я ракетка мира Пеллегрино впервые вышел в 1/8 финала «Мастерса»
155-я ракетка мира Андреа Пеллегрино обыграл №22 Фрэнсиса Тиафу в третьем круге в Риме – 7:6(8), 6:1.
В первой партии итальянец вел с двумя брейками, упустил преимущество, но отыграл два сетбола на тай-брейке.
Квалифаер Пеллегрино впервые в карьере играет в основной сетке турнира уровнем выше ATP 250.
Теперь его соперником станет Янник Синнер или Алексей Попырин.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Ожидание сложной сетки грешника, дающей хоть какую-то надежду на интригу: Меньшик - Филс. Реальность: Попырин и чувак далеко за топ100, причём не юное дарование, а 29-летний. Такой вот уровень оппозиции, что 1-2 круга дойти не могут и либо ломаются, либо просто сливаются даже не грешнику, а далеко до него. Турнир только начался, а из топ10 остались только Зверев и известный грунтовый мастер Медведев :-D
Играет круто, а со спины выглядит 1 в 1 как Алькарас, но учитывая, что он за 10 лет в туре так и не выбрался с Челленджеров, это просто единичный случай при родных трибунах
Может как вашеро кто знает
Он и правда хорош в последние годы, я много делал ставок на всякие челленджеры, знаю что он хорош
