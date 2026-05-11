Басилашвили впервые с 2021-го вышел в 1/8 финала «Мастерса»

117-я ракетка мира Николоз Басилашвили обыграл 30-го сеяного Брэндона Накашиму в третьем круге в Риме – 7:6(5), 6:4.

Грузин вышел в четвертый круг «Мастерса» впервые с Индиан-Уэллс-2021, где в итоге добрался до финала.

За выход в четвертьфинал Басилашвили сыграет с Андреем Рублевым , которому уступает в личке 3:4.