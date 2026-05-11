Басилашвили впервые с 2021-го вышел в 1/8 финала «Мастерса»
117-я ракетка мира Николоз Басилашвили обыграл 30-го сеяного Брэндона Накашиму в третьем круге в Риме – 7:6(5), 6:4.
Грузин вышел в четвертый круг «Мастерса» впервые с Индиан-Уэллс-2021, где в итоге добрался до финала.
За выход в четвертьфинал Басилашвили сыграет с Андреем Рублевым, которому уступает в личке 3:4.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
потренировался с Янником и поперло, прям как в Дохе 2021
В 2021-м тогда Роджер много кого бафнул. Эванс на ненавистном грунте Джоковича хлопнул и в полуфинал МК вылез, Чилич два турнира взял, первые за 3 года, Басилашвили тоже, только за 2 года, плюс финал ИУ, Андухар у Тима на РГ с 0:2 отыгрался, Гаске впервые за 3 года в финал хоть чего-то забрался, Оже после 0:8 в финалах выдал 5:1 в следующих 6. Ну Хуркач и Сонего и до того на подъеме были.
Идет за рг
Так держать, а то давно не видно было, рад за него, молодец)))
Молодец, вот за кого точно хочется порадоваться после всех этих историй с разводом и судами.
