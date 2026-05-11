Остапенко пятый раз вышла в четвертьфинал в Риме. После матча они с Калинской не пожали друг другу руки

Остапенко и Калинская не пожали друг другу руки после матча в Риме.

Алена Остапенко стала четвертьфиналисткой тысячника в Риме.

Она обыграла Анну Калинскую со счетом 6:1, 6:2. После матча они не пожали друг другу руки.

Латвийка пятый раз в карьере вышла в 1/4 на этом турнире. В целом она 14-й раз вышла в четвертьфинал тысячника. В этом сезоне у нее 15 побед в 26 матчах.

Дальше 36-я ракетка мира поборется с Сораной Кырстей .