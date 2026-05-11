  • Остапенко пятый раз вышла в четвертьфинал в Риме. После матча они с Калинской не пожали друг другу руки
Остапенко пятый раз вышла в четвертьфинал в Риме. После матча они с Калинской не пожали друг другу руки

Алена Остапенко стала четвертьфиналисткой тысячника в Риме.

Она обыграла Анну Калинскую со счетом 6:1, 6:2. После матча они не пожали друг другу руки.

Латвийка пятый раз в карьере вышла в 1/4 на этом турнире. В целом она 14-й раз вышла в четвертьфинал тысячника. В этом сезоне у нее 15 побед в 26 матчах.

Дальше 36-я ракетка мира поборется с Сораной Кырстей.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Это продолжение дубайской истории. Остапенко тогда не только не пожала руку Ане, но и во время матча оскорбляла одну из ее болельщиц на трибунах, выкрикнув в ее адрес слова "путинская подстилка", "пропутинское говно" и много разных матерных ругательств. Разумеется, Аня, как уважающий себя человек, не будет подавать руку подобного рода существам.
Ответ Igogor64
Ну болельщица чем-то обратила на себя внимание вероятно квинпенко.))
Ответ Igogor64
Сказки. Рукопожатие было там. Остапенко всегда очень корректно себя вела в матчах с Калинской. А Калинская часто смеялась над рейджами Остапенко в прошлых матчах. Это не слишком корректно.
Исправьте заголовок, это Аня не подошла к Алёне как проигравшая!!!
Ну и зачем вводить в заблуждение. Калинская запульнула в сетку и сразу к судье пошла.
Ответ Владимир Халилов
Заблуждение? А "симулянтка ###### #####" это она сама себя назвала?
Ответ ЭЮЯ
Это Остапенко так высказалась по адресу? Ну так нужно было об этом писать, а не про рукопожатие.
Это Аня не пожала руку Алёне, что вы путаете!!!!
"Давай пожмем друг другу руки
И в дальний путь на долгие года... "
Почему она не пожала руку? Не в первый раз?
Ответ DOCTR
Калинская не пожала, Остапыч как раз шла жать руку)
Ответ DOCTR
Остапенко всегда к Калинской подходила после поражений. И даже без негатива.
