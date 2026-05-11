«Пусть все идет как идет». Рублев – о настрое на матчи в Риме

Андрей Рублев прокомментировал победу над Алехандро Давидовичем-Фокина в третьем круге «Мастерса» в Риме – 6:4, 6:4.

– Когда играешь в таких тяжелых условиях, как сегодня, как ты вообще подходишь к этому психологически? Как удалось справиться?

– Я не знаю, как я к этому подхожу (смеется). Наверное, лучше спросить тех ребят, которые психологически стабильны весь сезон. А я… я просто пытаюсь что-то придумать. Сегодня получилось.

Мой подход – это, по сути, отсутствие какого-либо подхода (улыбается). Просто пусть все идет как идет. Сегодня это сработало, посмотрим, что будет дальше. Я пытаюсь найти способ, и пока получается. Надеюсь, такой подход будет работать и в следующих матчах, – сказал Рублев в интервью на корте.

За выход в четвертьфинал россиянин сыграет с Николозом Басилашвили или Брэндоном Накашимой.