1

«Пусть все идет как идет». Рублев – о настрое на матчи в Риме

Андрей Рублев прокомментировал победу над Алехандро Давидовичем-Фокина в третьем круге «Мастерса» в Риме – 6:4, 6:4.

– Когда играешь в таких тяжелых условиях, как сегодня, как ты вообще подходишь к этому психологически? Как удалось справиться?

– Я не знаю, как я к этому подхожу (смеется). Наверное, лучше спросить тех ребят, которые психологически стабильны весь сезон. А я… я просто пытаюсь что-то придумать. Сегодня получилось.

Мой подход – это, по сути, отсутствие какого-либо подхода (улыбается). Просто пусть все идет как идет. Сегодня это сработало, посмотрим, что будет дальше. Я пытаюсь найти способ, и пока получается. Надеюсь, такой подход будет работать и в следующих матчах, – сказал Рублев в интервью на корте.

За выход в четвертьфинал россиянин сыграет с Николозом Басилашвили или Брэндоном Накашимой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Рублев
logoATP
logoОткрытый чемпионат Италии
logoАлехандро Давидович-Фокина
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Пусть все идет как идет. Красава Андрей!!!👍👍👍
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Рублев впервые с 2023-го вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
11 мая, 10:27
Рекомендуем
Главные новости
Рублев потренировался с Сафиным перед четвертьфиналом в Риме
15 минут назадВидео
Алькарас о словах Джоковича про то, что он взял лучшее от Большой тройки: «Мы дошли до этапа, когда сравнения уже неактуальны»
37 минут назад
Шамиль Тарпищев: «Чем быстрее восстановим полномочия ОКР, тем легче будет нам всем. Есть одна проблема: мы потеряли представительства в международных федерациях»
сегодня, 09:20
Вавринка попал в основную сетку «Ролан Гаррос» и освободил wild card Табюру
сегодня, 08:31
Рублев о депрессии: «Я вообще не видел смысла в жизни. Меня ничего не радовало»
сегодня, 08:14
Эти 23 предмета расскажут о Соболенко больше, чем ее биография
сегодня, 08:00Тесты и игры
Рублев об изменениях в игре: «Я понял, что выжал максимум из своего стиля и выше пятого места с ним не поднимусь»
сегодня, 07:42
Вихлянцева о прорыве Рууда и Дардери в Риме: «Круто, что есть игроки, которые используют возможность отсутствия Алькараса»
сегодня, 07:08
Дардери после выхода в полуфинал в Риме: «Это лучшая победа в моей карьере. Играть здесь – настоящая мечта»
сегодня, 06:44
Рим (WTA). 1/2 финала. Гауфф сыграет с Кырстей, Швентек – со Свитолиной
сегодня, 06:28
Ко всем новостям
Последние новости
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Рекомендуем