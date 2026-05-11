Руне отложил возвращение в тур до начала травяного сезона
Экс-четвертая ракетка мира Хольгер Руне снялся с турнира ATP 500 в Гамбурге, который пройдет на следующей неделе.
«Тяжелое решение – пропустить весь грунтовый сезон, но я уверен, что оно правильное. Не могу дождаться встречи с вами уже на траве🤩.
Спасибо всем за любовь и поддержку во время моей реабилитации❤️. Увидимся совсем скоро!» – твитнул датчанин.
Руне не выступает больше полугода из-за травмы. Он порвал ахилл в октябре прошлого года на турнире в Стокгольме.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @holgerrune2003
"Во время взрывных и плиометрических упражнений возникло раздражение в колене, что потребовало более контролируемого прогресса на финальном этапе Это сдвинуло общий график на пару недель, поскольку мы не хотели рисковать без необходимости"