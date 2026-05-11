Руне отложил возвращение в тур до начала травяного сезона

Экс-четвертая ракетка мира Хольгер Руне снялся с турнира ATP 500 в Гамбурге, который пройдет на следующей неделе.

«Тяжелое решение – пропустить весь грунтовый сезон, но я уверен, что оно правильное. Не могу дождаться встречи с вами уже на траве🤩.

Спасибо всем за любовь и поддержку во время моей реабилитации❤️. Увидимся совсем скоро!» – твитнул датчанин.

Руне не выступает больше полугода из-за травмы. Он порвал ахилл в октябре прошлого года на турнире в Стокгольме.