36-летняя Кырстя девятый раз вышла в четвертьфинал тысячника

36-летняя Сорана Кырстя вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме.

В четвертом круге она обыграла 13-ю ракетку мира Линду Носкову – 6:2, 6:4.

Кырстя 65-й раз обыграла соперницу из топ-20 (при 116 поражениях).

Румынка впервые вышла в 1/4 в Риме и девятый раз в целом на уровне WTA 1000.

Теперь она сыграет с Анной Калинской или Аленой Остапенко .

Мы думали, что Сорана Кырстя была в прайме в 33, а она делает это в 36