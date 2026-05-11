36-летняя Кырстя девятый раз вышла в четвертьфинал тысячника
36-летняя Сорана Кырстя вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме.
В четвертом круге она обыграла 13-ю ракетку мира Линду Носкову – 6:2, 6:4.
Кырстя 65-й раз обыграла соперницу из топ-20 (при 116 поражениях).
Румынка впервые вышла в 1/4 в Риме и девятый раз в целом на уровне WTA 1000.
Теперь она сыграет с Анной Калинской или Аленой Остапенко.
Мы думали, что Сорана Кырстя была в прайме в 33, а она делает это в 36
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Автор заголовков считает, что до Рима 36-летняя Кырстя выходила 8 раз в четверть мастерса, но это не так, раньше выходила не 36летняя Кырстя
удачи ей
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем