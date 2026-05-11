Рублев впервые с 2023-го вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
14-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в 1/8 финала турнира в Риме. В третьем круге он обыграл Алехандро Давидовича-Фокина – 6:4, 6:4.
Россиянин впервые в сезоне вышел в четвертый раунд «Мастерса».
Также он впервые с 2023-го дошел до этой стадии в Риме. Его баланс в этом сезоне – 17:9.
Дальше Рублев сыграет с победителем матча Николоз Басилашвили – Брэндон Накашима.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ш̶п̶а̶к̶а̶ ̶н̶е̶ ̶̶б̶р̶а̶л̶ Рим не брал