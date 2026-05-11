Рублев впервые с 2023-го вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

14-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в 1/8 финала турнира в Риме. В третьем круге он обыграл Алехандро Давидовича-Фокина – 6:4, 6:4.

Россиянин впервые в сезоне вышел в четвертый раунд «Мастерса».

Также он впервые с 2023-го дошел до этой стадии в Риме. Его баланс в этом сезоне – 17:9.

Дальше Рублев сыграет с победителем матча Николоз Басилашвили – Брэндон Накашима .