  • Ваньоцци о том, почему Синнер сыграл в Мадриде: «После Монте-Карло 26 дней без матчей – это было бы слишком»
Ваньоцци о том, почему Синнер сыграл в Мадриде: «После Монте-Карло 26 дней без матчей – это было бы слишком»

Ваньоцци: Синнеру очень важно хорошо выступить дома.

Тренер Янника Синнера Симоне Ваньоцци высказался о победной серии первой ракетки мира.

Итальянец не проигрывает 24 матча подряд и в Риме может завоевать шестой «Мастерс» кряду.

«Такую серию после Индиан-Уэллс было невозможно предсказать – раньше никому это не удавалось.

Самое приятное, что Янник продолжает прибавлять на каждом турнире, каждый месяц и на каждом покрытии. Мы, тренеры, не можем контролировать результат, но можем помогать ему становиться лучше. Думаю, Янник подает отличный пример всему итальянскому теннису и особенно молодым ребятам. Он всегда говорит о прогрессе и работе, а не о результатах. Благодаря этому все больше итальянских детей начинают верить, что тоже могут добиться успеха».

Также Ваньоцци рассказал, что команда долго обсуждала, стоит ли играть в Мадриде перед «Мастерсом» в Риме.

«После Монте-Карло у нас были сомнения, но мы поняли, что длинная пауза на фоне такой уверенности может только навредить. Между Монте-Карло и Римом получилось бы 26 дней без матчей – это слишком много.

В Мадрид Янник приехал немного уставшим, но постепенно набрал форму по ходу турнира. Матч с Ходаром стал лучшим на том отрезке.

Мы всегда составляем примерный календарь, но потом корректируем его в зависимости от физического и психологического состояния. Янник дает обратную связь, мы все анализируем и стараемся принять лучшее решение.

Сейчас даже один выходной между матчами для него уже преимущество. Перед Римом у него было три дня полного отдыха: он играл в гольф, мы даже немного погоняли мяч в мини-футбол. Полностью без движения он все равно не оставался».

Отдельно Ваньоцци затронул настрой Синнера на домашний турнир в Риме – единственный «Мастерс», который Янник еще не выигрывал.

«Янник всегда максимально сосредоточен, но при этом замечает все вокруг. В матче с Офнером было видно, что он нервничал чуть больше обычного – ему очень важно хорошо выступить дома.

Когда приезжаешь на турнир с такими ожиданиями, нужно несколько геймов, чтобы полностью войти в ритм.

Сегодня мы тренировались с Франческо Маэстрелли – он хорошо подает и мощно играет с задней линии, чтобы максимально воссоздать условия будущего матча [против Алексея Попырина].

На 80% тренировки всегда одинаковые, а оставшиеся 20% меняются в зависимости от соперника», – сказал Ваньоцци в эфире Sky Sport Italia.

Синнер выиграл миллион титулов и миллиард матчей подряд. Ну, ощущения такие

Когда Синнер и Алькарас пройдут теннис – соберут все главные трофеи?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Sky Sport Italia
Охренеть. "В Мадрид Янник приехал немного уставшим, но постепенно набрал форму по ходу турнира"
Т.е. без игр Янник устает, а играя набирает форму ))
Да он должен вообще каждую неделю тогда играть и форма не потеряется ))
