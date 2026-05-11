Хачанов о раннем вылете Джоковича с «Мастерса» в Риме: «У него были проблемы, поэтому не сильно удивился»

Хачанов о поражении Джоковича: у него были проблемы, поэтому не сильно удивился.

Карен Хачанов прокомментировал победу над Ботиком ван де Зандшульпом в третьем круге «Мастерса» в Риме – 5:7, 6:4, 6:4.

– Самое главное, на самом деле, это головой быть полностью в матче, сфокусированным на своем деле – что мне нужно делать. Несмотря на какие-то сложности, которые были в конце первого сета. На приеме вообще не было возможности, не было шансов. Он и правда очень хорошо подавал. А я сыграл не очень, наверное, один хороший гейм у него получился – в принципе, и из-за этого я проиграл первый сет.

Но самое главное, что я остался в матче и продолжал навязывать свою игру. Ощущение было, что я уровень игры даже чуть приподнял, поэтому, в принципе, и удалось перехватить эту динамику. Когда вы боретесь-боретесь, и я вырвался чуть вперед во втором сете и смог сохранить это преимущество до конца второго – и в третьем сете тоже. Я рад, что я смог и ментально, и физически, да и, в принципе, по игре переиграть его с 0:1 по счету после первого сета.

– Как раз перед турниром мы говорили, что теоретически в 4-м круге может быть матч с Новаком Джоковичем. Но ты сейчас тут, а вместо него оказался Прижмич. Удивился ли ты этой ситуации? Как тебе сам этот теннисист?

– Не совсем удивился. Но опять же, когда Новак проигрывает на достаточно ранних стадиях – это бывает очень редко и это удивляет. Но опять же, у Новака, мне кажется, как он говорил, есть какие-то проблемы. Может быть, физические сейчас уже потихоньку начинаются. Он поэтому и не играл до этого. То есть он начал грунтовой сезон только сейчас – с Рима. Хотя обычно, я помню, когда-то он играл с Монако – это были первые его турниры. Ему всегда тоже было непросто начинать именно на грунте – точнее не было такого, что он прямо всегда выигрывал или хорошо играл в Монако – эти первые турниры на грунте. Так что ему надо было войти в игру. А Прижмич – такой игрок, который не дал ему войти, так скажем. То есть он цеплялся, он реализовывал возможности, которые у него появились. И, в принципе, взял их. То есть это с одной стороны и удивило на этом турнире, а с другой стороны, в данных реалиях – не так и сильно, – сказал Хачанов в интервью «Чемпионату».