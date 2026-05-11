16-летняя Лютова впервые выиграла 100-тысячник

422-я ракетка мира Кристина Лютова выиграла 100-тысячник ITF в Индиан-Харбор-Бич.

В финале 16-летняя россиянка обыграла Хулию Риеру – 6:1, 6:7(4), 6:3. Для нее это крупнейший профессиональный титул (в феврале она победила на 35-тысячнике в Лас-Вегасе).

С момента появления категории в 2007-м только Алина Корнеева в 2023-м была моложе на момент финала.

В рейтинге Лютова поднимется более чем на 100 позиций и может дебютировать в топ-300.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс''
Серьезное достижение в таком возрасте.
Надеюсь, через 3-4 года у нас появится ещё один топ-игрок!
Ответ gold-for-zagitova
Она играет только в США, чтобы получить гражданство
Кристина умница!
Но у меня вопрос. Почему ни слова о том, что Маша Тимофеева вчера выиграла челик в Турции? Почему никак не освещаются успехи Полины Кудерметовой? При этом про Рахимову, Касаткину, Грачëву новости выходят регулярно. Даже про Потапову меньше новостей при том, что прямо сейчас Настя лучшая из наших уехавших (причëм в случае Насти с максимальной вероятностью - не навсегда), не считая Рыбакину.
Спорц, с фига ли такая избирательность???
Ответ Марадона курильщика
ЛютоВО плюсую!
Ответ Марадона курильщика
Кто платит, тот и заказывает новости 🤬
Да, Кристина Лютова одна из самых перспективных (на ряду с Алисой Октябревой) россиянок на Топ-10. Но вопрос какую страну она будет представлять в будущем. Может также как Шарапова, живя постоянно в США, а может и сменит гражданство. Но, кстати, кто-то встречал интервью с ней, интересно кто родители, как давно за океаном - только короткие заметки пока видел.
