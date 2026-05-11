16-летняя Лютова впервые выиграла 100-тысячник

422-я ракетка мира Кристина Лютова выиграла 100-тысячник ITF в Индиан-Харбор-Бич.

В финале 16-летняя россиянка обыграла Хулию Риеру – 6:1, 6:7(4), 6:3. Для нее это крупнейший профессиональный титул (в феврале она победила на 35-тысячнике в Лас-Вегасе).

С момента появления категории в 2007-м только Алина Корнеева в 2023-м была моложе на момент финала.

В рейтинге Лютова поднимется более чем на 100 позиций и может дебютировать в топ-300.