16-летняя Лютова впервые выиграла 100-тысячник
422-я ракетка мира Кристина Лютова выиграла 100-тысячник ITF в Индиан-Харбор-Бич.
В финале 16-летняя россиянка обыграла Хулию Риеру – 6:1, 6:7(4), 6:3. Для нее это крупнейший профессиональный титул (в феврале она победила на 35-тысячнике в Лас-Вегасе).
С момента появления категории в 2007-м только Алина Корнеева в 2023-м была моложе на момент финала.
В рейтинге Лютова поднимется более чем на 100 позиций и может дебютировать в топ-300.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Надеюсь, через 3-4 года у нас появится ещё один топ-игрок!
Но у меня вопрос. Почему ни слова о том, что Маша Тимофеева вчера выиграла челик в Турции? Почему никак не освещаются успехи Полины Кудерметовой? При этом про Рахимову, Касаткину, Грачëву новости выходят регулярно. Даже про Потапову меньше новостей при том, что прямо сейчас Настя лучшая из наших уехавших (причëм в случае Насти с максимальной вероятностью - не навсегда), не считая Рыбакину.
Спорц, с фига ли такая избирательность???