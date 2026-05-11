Хачанов о недовольстве призовыми на турнирах «Большого шлема»: «Это вопрос справедливости»

Хачанов готов поддержать бойкот турниров «Большого шлема».

15-я ракетка мира Карен Хачанов высказался о возможном бойкоте турниров «Большого шлема» из-за недовольства призовыми на «Ролан Гаррос».

На прошлой неделе The Guardian сообщила , что представители топ-20 ATP и WTA , включая Янника Синнера , Новака Джоковича , Арину Соболенко и Коко Гауфф , выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

– Хотел спросить про ситуацию с распределением призовых на «Ролан Гаррос». Ты в ней как-то участвуешь? Реален ли вообще бойкот – что с турнира снимутся все ведущие игроки?

– Если честно, я лично в этих разговорах не участвую, но я про эти разговоры, конечно же, слышал. И если возникнет такая ситуация, то я, конечно, за. Но не потому, что я как все, а просто это все правда – то, что уже не раз обсуждалось. То есть теннисисты не жалуются на призовые. Конечно же, у нас, будем объективны, призовые очень сильно увеличиваются и увеличились с момента, когда играло бывшее поколение.

Но опять же, мы же сравниваем себя как спорт. Это один из ведущих в мире видов спорта по просмотрам, да по всему. Тогда почему турниры на фоне растущих доходов из раза в раз делают выплаты нам гораздо меньше? То есть это же просто вопрос справедливости, наверное. То есть это же теннисисты своей игрой для них зарабатывают эти доходы. Да, мы отдаем себе отчет, что сами по себе призовые хорошие, но почему они нечестно распределены? Не так, как в других видах спорта? Так что основной вопрос в этом. Вот и все, – сказал Хачанов в интервью «Чемпионату».

