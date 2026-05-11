  Музетти о том, почему заплакал после матча с Серундоло: «Очень сильно хотел выиграть»
Музетти о том, почему заплакал после матча с Серундоло: «Очень сильно хотел выиграть»

Лоренцо Музетти прокомментировал эмоции после матча с Франсиско Серундоло в Риме (7:6(7), 6:4). 

Итальянец заплакал после матча. Он признался, что плохо чувствовал себя на корте из-за проблем с левой ногой.

– В конце матча ты был очень эмоционален. Можешь объяснить свои эмоции и почему для тебя было так важно пройти дальше?

– Наверное, потому что я очень сильно хотел выиграть этот матч и продолжить выступление на турнире ради домашней публики, ради своих болельщиков.

Для меня очень много значит играть здесь, в Риме, при такой страстной поддержке трибун. Они помогают мне добиваться чего-то особенного.

Я держал все эмоции внутри до самого конца. И, наверное, после победы это было как освобождение от всего, что я копил в себе по ходу матча.

– Твой одноручный бэкхенд – уже фирменный удар. Как ты вообще начал играть одной рукой? И какие, на твой взгляд, у него плюсы и минусы?

– Я играю одной рукой с четырех лет, с тех пор как начал заниматься теннисом. Никогда не менял технику.

Думаю, преимущество, особенно на грунте, – это вариативность, которую можно использовать. В первую очередь слайс и чувство мяча, которое развивается еще с юниорских времен и потом помогает уже в профессиональном туре.

Но сложностей, наверное, больше, чем преимуществ, особенно в современном теннисе. Я уже много раз говорил, что сейчас играть с одноручным бэкхендом очень непросто – особенно при тех скоростях и интенсивности, которые есть сегодня.

Наверное, я уже один из последних игроков в туре с таким ударом, особенно с таким рейтингом. Так что адаптироваться в современной эпохе с одноручным бэкхендом действительно непросто, – сказал Музетти на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Лоренцо уникален и прекрасен! одно удовольствие на таком высоком уровне наблюдать за стабильной игрой теннисиста с одноручным бэкхендом. Главное, чтобы здоровье не подвело, а домашняя публика поможет :)
Хорошо что местные фаны Музетти не могут прочитать форумы итальянских болельщиков или прослушать передачи и подкасты специалистов и экспертов по поводу вчерашнего матча,прессухи и всего остального....проплакалась бы вместе с Музетти)
Ответ Ratush
А что там?)
Ответ ekaterina_)))
Стреляют в пианиста...очередями)
