Музетти о том, почему заплакал после матча с Серундоло: «Очень сильно хотел выиграть»

Музетти объяснил, почему заплакал после матча с Серундоло в Риме.

Лоренцо Музетти прокомментировал эмоции после матча с Франсиско Серундоло в Риме (7:6(7), 6:4).

Итальянец заплакал после матча. Он признался, что плохо чувствовал себя на корте из-за проблем с левой ногой.

– В конце матча ты был очень эмоционален. Можешь объяснить свои эмоции и почему для тебя было так важно пройти дальше?

– Наверное, потому что я очень сильно хотел выиграть этот матч и продолжить выступление на турнире ради домашней публики, ради своих болельщиков.

Для меня очень много значит играть здесь, в Риме, при такой страстной поддержке трибун. Они помогают мне добиваться чего-то особенного.

Я держал все эмоции внутри до самого конца. И, наверное, после победы это было как освобождение от всего, что я копил в себе по ходу матча.

– Твой одноручный бэкхенд – уже фирменный удар. Как ты вообще начал играть одной рукой? И какие, на твой взгляд, у него плюсы и минусы?

– Я играю одной рукой с четырех лет, с тех пор как начал заниматься теннисом. Никогда не менял технику.

Думаю, преимущество, особенно на грунте, – это вариативность, которую можно использовать. В первую очередь слайс и чувство мяча, которое развивается еще с юниорских времен и потом помогает уже в профессиональном туре.

Но сложностей, наверное, больше, чем преимуществ, особенно в современном теннисе. Я уже много раз говорил, что сейчас играть с одноручным бэкхендом очень непросто – особенно при тех скоростях и интенсивности, которые есть сегодня.

Наверное, я уже один из последних игроков в туре с таким ударом, особенно с таким рейтингом. Так что адаптироваться в современной эпохе с одноручным бэкхендом действительно непросто, – сказал Музетти на пресс-конференции.