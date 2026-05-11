Швентек перед матчем с Осакой: «Мне кажется, она прибавила на грунте. Я почувствовала это еще два года назад на «Ролан Гаррос»

Швентек об Осаке: мне кажется, она прибавила на грунте.

Ига Швентек прокомментировала разгром Элизабетты Коччаретто в третьем круге тысячника в Риме – 6:0, 6:1.

– Как тебе кажется, после двух матчей здесь ты уже находишься на том уровне игры, на котором хочешь быть?

– Да, я сыграла против соперниц с двумя совершенно разными стилями, и это тоже важно. Было полезно получить такой опыт в абсолютно разных условиях. Такие матчи помогают лучше понимать, что ты можешь делать в каждой конкретной ситуации.

Один матч был очень тяжелым и напряженным, сегодняшний – скорее односторонним. Но оба многое мне дали. Я очень рада, что у меня будет еще один шанс сыграть здесь.

– Дальше тебя ждет Наоми Осака. Какие у тебя мысли перед этим матчем?

– Думаю, будет тяжелый матч. Мне кажется, она прибавила на грунте. Я почувствовала это еще два года назад на «Ролан Гаррос» (тогда полька ушла с матчбола во втором круге – Спортс’’). Я подготовлюсь тактически, посмотрю, как она сейчас играет. Мы, кстати, тренировались вместе в Мадриде.

Когда у нее идет игра и она хорошо чувствует мяч, Наоми становится очень опасной соперницей. Мне нужно быть готовой ничего не отдавать просто так и бороться за каждое очко.

– Когда мы сказали Наоми, что ей играть с тобой, она даже немного оживилась – явно обрадовалась возможности сыграть большой матч против топ-игрока. У тебя бывает такая же реакция перед какой-нибудь соперницей?

– Честно, поскольку я сама пока сыграла не так много матчей, для меня встреча с большим топом – это тоже классный опыт. Я тоже очень жду этот матч.

И независимо от того, что произойдет, это будет хороший урок перед «Ролан Гаррос ». Выиграю я или проиграю – в любом случае смогу понять, на каком уровне сейчас нахожусь, – сказала Швентек в микст-зоне.