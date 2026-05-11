  Рим (WTA). Андреева, Рыбакина, Швентек, Гауфф, Пегула вышли в 1/4 финала, Калинская, Носкова выбыли
Рим (WTA). Андреева, Рыбакина, Швентек, Гауфф, Пегула вышли в 1/4 финала, Калинская, Носкова выбыли

В Риме проходят матчи 1/8 финала турнира WTA 1000.

Мирра Андреева обыграла Элизу Мертенс в четвертом круге в Риме.

Анна Калинская уступила Алене Остапенко.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

5 – 17 мая 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 7 228 080 евро

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
266 комментариев
Хорошие вывески на турнире:
Рыбакина - Свитолина
Пегула - Швентек
Гауфф - Андреева

если в мужском туре все скучно и предсказуемо то тут как раз есть интрига кто возьмет титул
Ответ Arthritis
я за андрееву и пегулу
Вопрос к модератору - а почему так усердно защищают человека, который поливает грязью наших спортсменов? Или это не российский, а украинский спортивный ресурс?
Ответ z0rg
Penny dropped))
Ответ z0rg
А поливать грязью никаких спортсменок нельзя, начни с себя.
Сорана продолжает удивлять своей игрой в Риме, показывая классный теннис и результат. Молодчина !
Кырстя, не подвела, молодец 👍
С таким гонором немудрено что итальянец сбежал от калинской. Вечно всё ей не так.
Ответ almatros
Он думал после русского братца, что и девушки русские душевные 🤣
Ответ almatros
Ну когда тебя соперница обзывает « куском дерьма» не очень то захочется потом ей руку жать, Аню можно понять
Лену с хорошей игрой, победой и выходом в 1/4 финала турнира.
Мирру с победой) будничные 2-0
теперь посложнее квест с Гауфф
Рыбакину с Победой! Умничка!
Мирра подтверждает класс..
По игре Мирра хорошо смотрится, с Гофф много от психологии будет зависеть
Ответ dead_can_dance
От подачи, я бы сказал) но это в принципе тоже психология, да
