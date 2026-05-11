Умер четырехкратный чемпион «Больших шлемов» Мэл Андерсон

Четырехкратный чемпион «Больших шлемов» Мэл Андерсон умер в возрасте 91 года.

Об этом сообщает Tennis Australia.

Андерсон вошел в историю тенниса как первый несеяный чемпион US Open – он выиграл турнир в 1957-м. Также на его счету два титула Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии.

Кавалер Ордена Британской империи (1972), член Международного зала теннисной славы с 2000 года и Зала теннисной славы Австралии с 2001 года.