Умер четырехкратный чемпион «Больших шлемов» Мэл Андерсон
Четырехкратный чемпион «Больших шлемов» Мэл Андерсон умер в возрасте 91 года.
Об этом сообщает Tennis Australia.
Андерсон вошел в историю тенниса как первый несеяный чемпион US Open – он выиграл турнир в 1957-м. Также на его счету два титула Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии.
Кавалер Ордена Британской империи (1972), член Международного зала теннисной славы с 2000 года и Зала теннисной славы Австралии с 2001 года.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisAustralia
Вечная память.
