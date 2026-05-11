19-летний Ходар вышел в 1/8 финала на втором «Мастерсе» подряд
34-я ракетка мира Рафаэль Ходар победил Маттео Арнальди в третьем круге «Мастерса» в Риме – 6:1, 4:6, 6:3.
19-летний испанец второй раз вышел в 1/8 финала «Мастерса». На прошлой неделе в Мадриде он дошел до четвертьфинала.
Кроме того, Ходар выиграл 14 из 16 матчей на грунте на уровне ATP.
Дальше он сыграет с Лернером Тьеном.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
За ним нужно следить а не запияренной Фонсекой!
Интересно посмотреть следующий матч с Тьеном
Ходар и Тьен наглядно показывают, что на данный момент сильнее распиаренного Фонсеки. Тем интереснее будет глянуть на их очный матч
Ходор! Ходор! Ходор!
