19-летний Ходар вышел в 1/8 финала на втором «Мастерсе» подряд

34-я ракетка мира Рафаэль Ходар победил Маттео Арнальди в третьем круге «Мастерса» в Риме – 6:1, 4:6, 6:3.

19-летний испанец второй раз вышел в 1/8 финала «Мастерса». На прошлой неделе в Мадриде он дошел до четвертьфинала.

Кроме того, Ходар выиграл 14 из 16 матчей на грунте на уровне ATP .

Дальше он сыграет с Лернером Тьеном .