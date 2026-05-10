  Тиафу оштрафовали на очко на брейк-пойнте соперника после того, как он выбил мяч на трибуны
Тиафу оштрафовали на очко на брейк-пойнте соперника после того, как он выбил мяч на трибуны

Фрэнсис Тиафу победил Игнасио Бусе во втором круге «Мастерса» в Риме – 6:7(5), 6:3, 6:2.

Во втором сете при счете 3:2 (40:А) Тиафу выбил мяч на трибуны. За это судья оштрафовал его на одно очко.

Для американца это было второе предупреждение в матче. Первое он получил за нецензурную брань.

После инцидента Тиафу начал спорить с арбитром, но тот оставил решение в силе.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
