Медьедович – судье по ходу матча с Фонсекой: «Скажите болельщикам заткнуться и дать мне выполнить подачу»

Медьедович отреагировал на выкрики бразильских болельшиков в матче с Фонсекой.

Хамад Медьедович остался недоволен поведением зрителей в матче против Жоао Фонсеки на турнире в Риме. Бразильские болельщики свистом и выкриками мешали сербу в ключевые моменты встречи.

В решающем сете при счете 5:6 на своей подаче Медьедович обратился к судье: «Скажите им заткнуться и дать мне выполнить подачу. Я буду играть». Судья ответил: «Послушай, будет шумно. Кто-то будет разговаривать. Я стараюсь их контролировать. Продолжай играть. Ты должен играть».

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 7:6(1) в пользу Медьедовича. Реализовав матчбол, серб отпраздновал победу жестом – он отправил болельщиков спать.

«Его болельщики очень мне помогли. Думаю, они… Не буду это комментировать, но они мне очень помогли. При счете 5:6 в третьем сете я был максимально сконцентрирован. Просто сохранял спокойствие и хотел показать свой лучший теннис. Очень рад, что прошел дальше», – сказал Медьедович в интервью на корте.