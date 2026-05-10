Калинская о трехсетовике с Синяковой в Риме: «Это был самый тяжелый матч в моей карьере»

Калинская об игре с Синяковой в Риме: после такого тяжело восстановиться.

24-я ракетка мира Анна Калинская рассказала о том, как восстанавливалась после матча против Катерины Синяковой во втором раунде турнира в Риме.

Вчера россиянка обыграла Белинду Бенчич (6:4, 6:3) и вышла в четвертый круг тысячника.

– Всего пару дней назад ты могла покинуть турнир, но отыграла девять матчболов. Матч длился три с половиной часа. Как тебе удалось восстановиться?

– Завтра я играю в паре, так что мысленно все равно оставалась на турнире, даже если бы проиграла. Но прошлый матч был невероятным. Я просто старалась бороться. Это точно был самый тяжелый матч в моей карьере.

После такого тяжело восстановиться, особенно потому, что у меня не так много матчей на грунте. Но сейчас уже лучше, и скоро у меня будет еще один шанс. Я старалась не слишком много тренироваться, больше отдыхать и проводить время с подругой, которая приехала меня навестить.

И это моя первая победа на этом корте. Наконец-то. Третья попытка стала удачной, – сказала Калинская в интервью на корте.

