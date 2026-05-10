  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Калинская о трехсетовике с Синяковой в Риме: «Это был самый тяжелый матч в моей карьере»
1

Калинская о трехсетовике с Синяковой в Риме: «Это был самый тяжелый матч в моей карьере»

Калинская об игре с Синяковой в Риме: после такого тяжело восстановиться.

24-я ракетка мира Анна Калинская рассказала о том, как восстанавливалась после матча против Катерины Синяковой во втором раунде турнира в Риме.

Вчера россиянка обыграла Белинду Бенчич (6:4, 6:3) и вышла в четвертый круг тысячника.

– Всего пару дней назад ты могла покинуть турнир, но отыграла девять матчболов. Матч длился три с половиной часа. Как тебе удалось восстановиться?

– Завтра я играю в паре, так что мысленно все равно оставалась на турнире, даже если бы проиграла. Но прошлый матч был невероятным. Я просто старалась бороться. Это точно был самый тяжелый матч в моей карьере.

После такого тяжело восстановиться, особенно потому, что у меня не так много матчей на грунте. Но сейчас уже лучше, и скоро у меня будет еще один шанс. Я старалась не слишком много тренироваться, больше отдыхать и проводить время с подругой, которая приехала меня навестить.

И это моя первая победа на этом корте. Наконец-то. Третья попытка стала удачной, – сказала Калинская в интервью на корте.

10 матчболов Анны Калинской в Риме

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoАнна Калинская
logoБелинда Бенчич
logoКатерина Синякова
logoОткрытый чемпионат Италии
logoWTA
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Медведев о трехсетовике с Ямас-Руисом: «В начале было тяжело – он уже привык к условиям»
10 минут назад
Медведев на вопрос, может ли кто-то обыграть Синнера в Риме и на «Ролан Гаррос»: «Любой игрок. В спорте всегда случаются сенсации»
40 минут назад
Осака о разгроме от Швентек: «Есть ощущение, что я могла сделать больше. Просто не до конца понимаю, что именно»
сегодня, 07:43
Остапенко об игре с Калинской: «Я была готова ко всевозможным симуляциям с вызовами физиотерапевта и всем остальным»
сегодня, 07:15
Синнер обошел Джоковича по проценту побед на грунтовых «Мастерсах»
сегодня, 06:40
Рим (ATP). 4-й круг. Хачанов сыграет с Прижмичем, Рублев – с Басилашвили, Медведев встретится с Тиранте, Синнер – с Пеллегрино
сегодня, 06:17
Рим (WTA). 1/4 финала. Андреева сыграет с Гауфф, Кырстя поборется с Остапенко
сегодня, 06:07
Рублев о возможном бойкоте ТБШ: «Они не вкладывают ни в бонусы, ни в пенсии, ни в компенсации, ни в развитие других турниров»
вчера, 20:56
Светлана Кузнецова: «Мирре нечего терять в матче с Гауфф – это точно плюс»
вчера, 20:20
Рыбакина впервые с 2023-го вышла в четвертьфинал в Риме
вчера, 19:57
Ко всем новостям
Последние новости
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Рекомендуем