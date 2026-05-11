  Рим (ATP). Медведев, Рублев, Хачанов, Синнер, Зверев, Басилашвили вышли в 4-й круг, Бублик, Коболли, Тиафу выбыли
Рим (ATP). Медведев, Рублев, Хачанов, Синнер, Зверев, Басилашвили вышли в 4-й круг, Бублик, Коболли, Тиафу выбыли

В Риме проходит третий круг «Мастерса».

Карен Хачанов победил Ботика ван де Зандшульпа в третьем круге турнира в Риме.

Андрей Рублев прошел Алехандро Давидовича-Фокина, Даниил Медведев – Пабло Ямас-Руиса.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

6 – 17 мая 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Вроде весело смотреть на Александра, но то, что он соперников оскорблять начинает, тем более тех, кто этого понять не может - чести ему не делает
Молодец Андрей ! Уверенно и без нервяка в двух сетах обыграл соперника и вышел в следующий круг.
Тьен красавчик все равно. Руками и головой добывает рейтинг, а не трепом в отличие от некоторых.
Бублика жалко. Надо бы брать матч.
Зрителей на трибунах больше чем на Синнере.
Ответ Olya B.
Тогда футбольный матч шел Интер-Лацио за час до начала матча Синнера
Ответ Arthritis
Когда тогда? Вчера?
Прижмич не развалился после победы над Джоковичем.
Хотелось бы посмотреть его матч с ещё одним серьезным соперником.
Рано еще говорить, что биг-2 так и останется биг-2. Между первыми ТБШ Феди и Джока прошло 4,5 года (Надаль между ними взял). У Синнера и Алькараса только третий год доминации пошел. За два года кто-то может наверняка выстрелить, или из нынешней молодежи (Меньшик, Фонсека, Тьен, Ходар) или уником еще моложе.
Ответ dalmolchun
Прижмич
Удачно Андрей начал второй сет, сделав ранний брейк и подтвердив его.
Финал Басилашвили - Ходар будет украшением турнира.
Коллапс тура не понятно кто кого сильнее,все проигрывают всем
Ответ Мин Илhaм
Да вроде все понятно уже как 4 мастерсов подряд, Синнер и Зверев сильнее остальных в своих половинах. Они же и разыграют очередной финал
Ответ Arthritis
Зверев до финала не дойдёт...
Лоре нужно идти дальше, домашняя публика должна помочь остаться в топ10.
Ответ cosset
В Италии Музетти не пользуется особой популярностью. На последнем месте по этому показателю. Разве что Дардери менее популярен,но он Аргентине по происхождению
Ответ Ratush
А кто популярнее - австриец Синнер? :)))
Почему в самом конце матча Бублик выглядит так, будто разгрузил вагон угля, а Тьен - будто просто прошел пару километров?
Ответ Viling
Потому что Саша сам говорил, что Тьен легко набивает 40 ударов на тренировке, а он далеко не столько. Вот сегодня мы увидели разницу своими глазами. Боролся, но на грунте его навыков мало.
