Калинская в матче с Бенчич 26-й раз обыграла соперницу из топ-20
24-я ракетка мира Анна Калинская обыграла 12-ю ракетку мира Белинду Бенчич в третьем круге тысячника в Риме – 6:4, 6:3.
Россиянка девятый раз вышла в 1/8 финала тысячника.
Калинская впервые обыграла Бенчич. Теперь их баланс – 1:4. Кроме того, она 26-й раз обыграла соперницу из топ-20. Ее статистика против первой двадцатки – 26:36.
За выход в четвертьфинал она сыграет с Аленой Остапенко.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Эх, Морковка, счастье своё про….бал