Калинская в матче с Бенчич 26-й раз обыграла соперницу из топ-20

24-я ракетка мира Анна Калинская обыграла 12-ю ракетку мира Белинду Бенчич в третьем круге тысячника в Риме – 6:4, 6:3.

Россиянка девятый раз вышла в 1/8 финала тысячника.

Калинская впервые обыграла Бенчич. Теперь их баланс – 1:4. Кроме того, она 26-й раз обыграла соперницу из топ-20. Ее статистика против первой двадцатки – 26:36.

За выход в четвертьфинал она сыграет с Аленой Остапенко .