Андреева о матче с Голубич: «Рада, что после провального второго сета получилось вернуться и хорошо отыграть третий»
Андреева назвала тяжелой встречу против 90-й ракетки мира Голубич.
Мирра Андреева прокомментировала победу над Викторией Голубич в третьем круге тысячника в Риме – 6:1, 4:6, 6:0.
– Поздравляю тебя с непростой победой. Расскажи, как все сложилось?
– Да, матч был непростой, на самом деле. Я очень хорошо играла в первом сете, а также в начале второго. Но после 2:0 и 40:15, конечно, у меня было пару ошибок, она тоже начала хорошо играть. Поменялись немного кондиции тоже. Чувствовала, что я как будто не могу дальше также продолжать активно забивать. И она как будто все возвращала и уже брала инициативу в свои руки. Поэтому очень рада, что после такого второго сета, немножечко провального, получилось вернуться и хорошо отыграть третий, – цитирует Андрееву «Чемпионат».
Источник: «Чемпионат»
