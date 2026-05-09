8

Фис не доиграл встречу против Пеллегрино в Риме из-за проблем с поясницей

Артур Фис травмировался по ходу матча с Андреа Пеллегрино во втором круге в Риме.

Француз снялся при счете 0:4 из-за дискомфорта в пояснице. Напомним, француз не играл полгода из-за стрессового перелома позвоночника.

За выход в 1/8 финала Пеллегрино сыграет с Фрэнсисом Тиафу.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАртур Фис
Андреа Пеллегрино
logoОткрытый чемпионат Италии
logoATP
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А ведь должен был стать главным конкурентом Синнеру на РГ…
Ответ Oreon09
А ведь должен был стать главным конкурентом Синнеру на РГ…
Верно, но не сошлось, жаль.
Ответ Oreon09
А ведь должен был стать главным конкурентом Синнеру на РГ…
Вы матч в Мадриде смотрели? Синнер его использовал, как наглядное пособие по выявлению слабых мест
Ну вот, игра на высоком интенсивном уровне дала о себе знать. Любой талант и потенциал теннисиста разбивается о суровую реальность нереальных нагрузок. Попробуй продержать себя в прайме несколько турниров подряд и мигом получишь больничный. Тут видимо рыжие или сербские гены надо иметь :)
Прочитал: «Фис не доиграл встречу против Пеллегрино в Риме из-за проблем с потенцией». Извините!
Да, ненадолго его хватило, после возвращения после травмы, и снова новая появилась)))
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Медведев о трехсетовике с Ямас-Руисом: «В начале было тяжело – он уже привык к условиям»
10 минут назад
Медведев на вопрос, может ли кто-то обыграть Синнера в Риме и на «Ролан Гаррос»: «Любой игрок. В спорте всегда случаются сенсации»
40 минут назад
Осака о разгроме от Швентек: «Есть ощущение, что я могла сделать больше. Просто не до конца понимаю, что именно»
сегодня, 07:43
Остапенко об игре с Калинской: «Я была готова ко всевозможным симуляциям с вызовами физиотерапевта и всем остальным»
сегодня, 07:15
Синнер обошел Джоковича по проценту побед на грунтовых «Мастерсах»
сегодня, 06:40
Рим (ATP). 4-й круг. Хачанов сыграет с Прижмичем, Рублев – с Басилашвили, Медведев встретится с Тиранте, Синнер – с Пеллегрино
сегодня, 06:17
Рим (WTA). 1/4 финала. Андреева сыграет с Гауфф, Кырстя поборется с Остапенко
сегодня, 06:07
Рублев о возможном бойкоте ТБШ: «Они не вкладывают ни в бонусы, ни в пенсии, ни в компенсации, ни в развитие других турниров»
вчера, 20:56
Светлана Кузнецова: «Мирре нечего терять в матче с Гауфф – это точно плюс»
вчера, 20:20
Рыбакина впервые с 2023-го вышла в четвертьфинал в Риме
вчера, 19:57
Ко всем новостям
Последние новости
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Рекомендуем