Фис не доиграл встречу против Пеллегрино в Риме из-за проблем с поясницей

Артур Фис травмировался по ходу матча с Андреа Пеллегрино во втором круге в Риме.

Француз снялся при счете 0:4 из-за дискомфорта в пояснице. Напомним, француз не играл полгода из-за стрессового перелома позвоночника.

За выход в 1/8 финала Пеллегрино сыграет с Фрэнсисом Тиафу .