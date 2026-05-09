Фис не доиграл встречу против Пеллегрино в Риме из-за проблем с поясницей
Артур Фис травмировался по ходу матча с Андреа Пеллегрино во втором круге в Риме.
Француз снялся при счете 0:4 из-за дискомфорта в пояснице. Напомним, француз не играл полгода из-за стрессового перелома позвоночника.
За выход в 1/8 финала Пеллегрино сыграет с Фрэнсисом Тиафу.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А ведь должен был стать главным конкурентом Синнеру на РГ…
А ведь должен был стать главным конкурентом Синнеру на РГ…
Верно, но не сошлось, жаль.
А ведь должен был стать главным конкурентом Синнеру на РГ…
Вы матч в Мадриде смотрели? Синнер его использовал, как наглядное пособие по выявлению слабых мест
Ну вот, игра на высоком интенсивном уровне дала о себе знать. Любой талант и потенциал теннисиста разбивается о суровую реальность нереальных нагрузок. Попробуй продержать себя в прайме несколько турниров подряд и мигом получишь больничный. Тут видимо рыжие или сербские гены надо иметь :)
Прочитал: «Фис не доиграл встречу против Пеллегрино в Риме из-за проблем с потенцией». Извините!
Да, ненадолго его хватило, после возвращения после травмы, и снова новая появилась)))
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем