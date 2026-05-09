Синнер после победы над Офнером в Риме: «В первых матчах самое главное – постараться не проиграть»

Синнер: в первых матчах самое главное – постараться не проиграть.

Янник Синнер оценил победу над Себастьяном Офнером во втором круге «Мастерса» в Риме – 6:3, 6:4.

– Потрясающие ощущения. В первых матчах самое главное – постараться не проиграть. А уже потом уровень постепенно приходит день за днем. Я очень рад быть здесь. Этот турнир всегда был для меня особенным с самого первого дня, еще со времен wild card много лет назад. Каждый год, когда приезжаешь сюда, немного оглядываешься назад. Будучи итальянцем, понимаешь, как за один год многое может измениться – и в хорошую, и в плохую сторону. Я очень рад быть здесь. Посмотрим, что будет в следующем раунде.

– Интересно услышать о твоем настрое – «не проиграть», особенно с учетом того, что у тебя серия из 24 побед подряд. Каково это – постоянно быть тем, на кого все охотятся?

– Честно, думаю, каждая ситуация, каждая неделя и каждый турнир очень отличаются друг от друга. Я стараюсь снова войти в хороший игровой ритм, даже несмотря на то, что за последние пару месяцев сыграл очень много матчей. Я очень рад. Посмотрим, что будет дальше, в следующем раунде, – сказал Синнер в интервью на корте.