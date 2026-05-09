Синнер сравнялся с Федерером по числу побед подряд на «Мастерсах»

Янник Синнер продлил серию побед на «Мастерсах» до 29 матчей. Итальянец вышел в третий круг в Риме, победив Себастьяна Офнера со счетом 6:3, 6:4.

Итальянец вышел на третье место в истории по числу побед подряд на турнирах этой категории, сравнявшись с Роджером Федерером. Больше только у Новака Джоковича (30 и 31).

Дальше Синнер сыграет с Алексеем Попыриным или Якубом Меньшиком.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Пишет историю маэстро
Что-то такое ощущение уже, что Синнер сейчас выдает сезон уровня Федерера образца 2005 года, когда у него была статистика что около 92-5 по матчам за сезон. У Джоки 2011 и 2015 тоже хороши, но он матчей провел в них меньше чем Федерер в 2005.
Михаил Пензяк
У Федерера в 2006 было 92-5. Но 2005 тоже был хорош, там было 81-4.
Bakket
Вот вот. Какие то космические числа выдавал тогда. Если бы не Рафон и Марат Сафин собрал бы Большой шлем в те года точно. Был на пике.
К гадалке не ходи, обойдет Новака на этом турнире
Максим Пестов
Это было понятно после финала в Монако
Грешник щёлкает на рекорд!
Так он и Джокера обойдет на этом турнире.
Переписывает историю.
