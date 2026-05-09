Синнер сравнялся с Федерером по числу побед подряд на «Мастерсах»
Янник Синнер продлил серию побед на «Мастерсах» до 29 матчей. Итальянец вышел в третий круг в Риме, победив Себастьяна Офнера со счетом 6:3, 6:4.
Итальянец вышел на третье место в истории по числу побед подряд на турнирах этой категории, сравнявшись с Роджером Федерером. Больше только у Новака Джоковича (30 и 31).
Дальше Синнер сыграет с Алексеем Попыриным или Якубом Меньшиком.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Переписывает историю.