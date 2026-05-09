Мирра Андреева второй год подряд вышла в 1/8 финала в Риме
Седьмая ракетка мира Мирра Андреева обыграла №90 Викторию Голубич в третьем круге турнира в Риме – 6:1, 4:6, 6:0.
Андреева выиграла 14 из 16 последних матчей – она уступила Елене Рыбакиной в полуфинале в Штутгарте и Марте Костюк в финале в Мадриде. В этом сезоне у нее 28 побед в 36 матчах.
Россиянка второй год подряд вышла в 1/8 финала римского тысячника – в 2025-м она выбыла в четвертьфинале.
Следующей соперницей Мирры станет Элиза Мертенс.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ай молодец, Мирра!
Какие же разные сеты оказались. В первом Мирре удавалось всё: и розыгрыши, и обводка, и игра у сетки. А потом Голубич вцепилась зубами за этот матч. Вытягивала практически проигранные мячи, отлично двигалась, атаковала. Да ещё и везения добавилось, с попаданиями в заднюю линию. И даже в третьем сете, несмотря на итоговый счёт, всё было точно также. Тяжёлая победа, трудовая и нервная получилась. Тем она ценнее! Да ещё и в такой день!
Играть с такими дикими провалами с теннисисткой, которая по классу ниже её на два порядка, разгильдяйство. Во втором сете Андреева перестала бить, и её преимущество испарилось. Если бы Голубич в третьем сете вообще не перестала в корт попадать, всё могло кончиться и вовсе печально. Более классная соперница таких провалов Андреевой не простит.
Играть с такими дикими провалами с теннисисткой, которая по классу ниже её на два порядка, разгильдяйство. Во втором сете Андреева перестала бить, и её преимущество испарилось. Если бы Голубич в третьем сете вообще не перестала в корт попадать, всё могло кончиться и вовсе печально. Более классная соперница таких провалов Андреевой не простит.
Согласен, играла в полсилы, не выкладывалась на полную. В таких турнирах это делать не нужно, хотя, может решила себя поберечь для более сильных соперниц.
Согласен, играла в полсилы, не выкладывалась на полную. В таких турнирах это делать не нужно, хотя, может решила себя поберечь для более сильных соперниц.
Это не игра вполсилы, не экономия сил, это потеря концентрации. Забыла, как надо в теннис играть.
Надо прибавлять! удачи дальше
Играла неважно, но повезло с соперником Андреевой.
Играла неважно, но повезло с соперником Андреевой.
везет тому, кто сам Везет....
мертенс в форме.страшно. она 3 световик против паолини готова мира к этому?
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем