Мирра Андреева второй год подряд вышла в 1/8 финала в Риме

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева обыграла №90 Викторию Голубич в третьем круге турнира в Риме – 6:1, 4:6, 6:0.

Андреева выиграла 14 из 16 последних матчей – она уступила Елене Рыбакиной в полуфинале в Штутгарте и Марте Костюк в финале в Мадриде. В этом сезоне у нее 28 побед в 36 матчах.

Россиянка второй год подряд вышла в 1/8 финала римского тысячника – в 2025-м она выбыла в четвертьфинале.

Следующей соперницей Мирры станет Элиза Мертенс .