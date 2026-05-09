  • Соболенко о поражении от Кырсти: «Было ощущение, что тело ограничивает меня и не позволяет показывать свой лучший теннис»
Соболенко объяснила, почему вызывала физио по ходу матча с Кырстей.

Арина Соболенко прокомментировала поражение от Сораны Кырсти в третьем круге тысячника в Риме – 6:2, 3:6, 5:7.

В решающем сете белоруска брала медперерыв из-за проблем с поясницей.

– Мне кажется, я плохо играла с самого начала и до самого конца. Начала матч здорово, но потом мой уровень резко упал. Было ощущение, что тело ограничивает меня и не позволяет показывать свой лучший теннис. А она воспользовалась этим и сыграла невероятно. Практически не дала мне никаких шансов.

Да, это тяжелое поражение. Но, как говорится, мы никогда не проигрываем – мы только учимся. Так что все нормально.

– Что скажешь о стиле игры Сораны?

– Она настоящий боец. Честно, даже грустно видеть, что она уходит, потому что она из тех игроков, кто борется несмотря ни на что. Мне кажется, она могла бы еще долго играть. Но это ее выбор, и мы все его уважаем. Я просто желаю ей отличного сезона перед завершением карьеры.

– Во время матча ты несколько раз вызывала физио. Можешь рассказать подробнее о травме и о том, как теперь будешь готовиться к «Ролан Гаррос»?

– Думаю, проблема в пояснице, и это связано с бедром – из-за этого мне тяжело полноценно разворачивать корпус при ударах. Сейчас, думаю, мы просто возьмем несколько выходных и сосредоточимся на восстановлении. Пока план такой, – сказала белоруска после матча.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Арине здоровья.
А король то голыи
Блин просто переди Шлем вот и сливаются пол силы играют.небооеет она .так сливаются они топ 30 обязаны участвовать во всех 1000 .а то их штраф если не приедут
Накачанные мышцы дают преимущество в игре, но постоянно требуют своего поддержания в хорошем состоянии. И если внутри мышечной массы что-то идет не так, то это имеет не только локальные последствия, поскольку триггерные точки имеют свойство распространяться.
Накачанные мышцы уменьшают риск травм.
То то Надаль страдал травмами постоянно в отличие от поджарого Ноле.
Накачанные мышцы надо очень хорошо и грамотно обслуживать чтобы они сами не превратились в источник травм.
Эх уже и Сорана заканчивает карьеру, ну есть ещё Мухова притопим за неё)
Да, Дракуленок напившись кровушки на Трансеоьвания опен.
