Басилашвили впервые с «Уимблдона» обыграл соперника из топ-10
Бен Шелтон проиграл во втором круге «Мастерса» в Риме.
Он уступил Николозу Басилашвили – 4:6, 7:6(5), 3:6.
Басилашвили обыграл соперника из топ-10 девятый раз в карьере и впервые с «Уимблдона»-2025. Теперь его баланс с десяткой стал 9:24.
За выход в 1/8 финала грузин сыграет с Брэндоном Накашимой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
