Басилашвили впервые с «Уимблдона» обыграл соперника из топ-10

Бен Шелтон проиграл во втором круге «Мастерса» в Риме.

Он уступил Николозу Басилашвили – 4:6, 7:6(5), 3:6.

Басилашвили обыграл соперника из топ-10 девятый раз в карьере и впервые с «Уимблдона »-2025. Теперь его баланс с десяткой стал 9:24.

За выход в 1/8 финала грузин сыграет с Брэндоном Накашимой .