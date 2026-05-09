6

Ренне Стаббс: «Тренировать Радукану – самая сложная работа в мире»

Ренне Стаббс высказалась о возвращении Эндрю Ричардсона в команду Эммы Радукану. С этим тренером британка выиграла US Open в 2021 году.

«Посмотрим. Думаю, самая сложная работа в мире – тренировать Эмму, ведь у нее очень короткое терпение.

Но, честно, мне кажется, это хорошая идея. Он сотворил чудо, когда помог ей выиграть US Open. Похоже, он очень спокойный человек.

Возможно, он понимает ее лучше остальных, потому что знает ее уже очень давно, еще с юного возраста.

И, слушайте, я лично знакома с Эммой. Она замечательная девушка, прекрасно образованная, с ней интересно разговаривать, она очень умная.

Думаю, иногда проблема в том, что она настолько умная, что понимает: некоторые тренеры, которые ей что-то объясняют, говорят откровенную ерунду. И она просто думает: «Смысла в этом нет».

Но при этом ей нужно дать кому-то время. Мне кажется, с этим тренером все может получиться именно потому, что она знает его с детства. Ей будет комфортнее, и она перестанет пытаться быть игроком, которым не является.

Марк Петчи долго не продержался… Но Марк очень занят на телевидении, так что, думаю, это сотрудничество изначально было обречено. Возможно, он все еще немного помогает со стороны – не знаю.

Но мне кажется, это хороший шаг для Эммы. Посмотрим», – сказала Стаббс.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis365.com
logoЭмма Радукану
logoРенне Стаббс
logoWTA
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если бы тренеров не меняла, мы бы сейчас о ней вообще ничего не читали на спортсе. А так хоть есть что обсудить))
Соломон был мудр, Самсон — силен, Мафусаил прекрасно знал жизнь, но даже все трое вместе не разули бы босоногого
Горе от ума - классика.
Диана Шнайдер: 😏
это они ’short-tempered’ как "короткое терпение" перевели?))))))
Ответ zommie
это они ’short-tempered’ как "короткое терпение" перевели?))))))
скажем спасибо, что не короткое темперение
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Радукану вернулась к тренеру, с которым выиграла US Open (The Telegraph)
1 мая, 19:10
Хенмэн о том, чего не хватает Радукану: «Если выделить одну ключевую область, то это, безусловно, физподготовка»
3 апреля, 13:54
Навратилова о частой смене тренеров у Радукану: «Нельзя ждать мгновенных результатов, это долгий процесс»
20 марта, 15:21
Радукану о расставании с Ройгом: «Это он решил прекратить сотрудничество»
6 марта, 20:06
Рекомендуем
Главные новости
Медведев о трехсетовике с Ямас-Руисом: «В начале было тяжело – он уже привык к условиям»
15 минут назад
Медведев на вопрос, может ли кто-то обыграть Синнера в Риме и на «Ролан Гаррос»: «Любой игрок. В спорте всегда случаются сенсации»
45 минут назад
Осака о разгроме от Швентек: «Есть ощущение, что я могла сделать больше. Просто не до конца понимаю, что именно»
сегодня, 07:43
Остапенко об игре с Калинской: «Я была готова ко всевозможным симуляциям с вызовами физиотерапевта и всем остальным»
сегодня, 07:15
Синнер обошел Джоковича по проценту побед на грунтовых «Мастерсах»
сегодня, 06:40
Рим (ATP). 4-й круг. Хачанов сыграет с Прижмичем, Рублев – с Басилашвили, Медведев встретится с Тиранте, Синнер – с Пеллегрино
сегодня, 06:17
Рим (WTA). 1/4 финала. Андреева сыграет с Гауфф, Кырстя поборется с Остапенко
сегодня, 06:07
Рублев о возможном бойкоте ТБШ: «Они не вкладывают ни в бонусы, ни в пенсии, ни в компенсации, ни в развитие других турниров»
вчера, 20:56
Светлана Кузнецова: «Мирре нечего терять в матче с Гауфф – это точно плюс»
вчера, 20:20
Рыбакина впервые с 2023-го вышла в четвертьфинал в Риме
вчера, 19:57
Ко всем новостям
Последние новости
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Рекомендуем