Ренне Стаббс: «Тренировать Радукану – самая сложная работа в мире»

Ренне Стаббс высказалась о возвращении Эндрю Ричардсона в команду Эммы Радукану . С этим тренером британка выиграла US Open в 2021 году.

«Посмотрим. Думаю, самая сложная работа в мире – тренировать Эмму, ведь у нее очень короткое терпение.

Но, честно, мне кажется, это хорошая идея. Он сотворил чудо, когда помог ей выиграть US Open. Похоже, он очень спокойный человек.

Возможно, он понимает ее лучше остальных, потому что знает ее уже очень давно, еще с юного возраста.

И, слушайте, я лично знакома с Эммой. Она замечательная девушка, прекрасно образованная, с ней интересно разговаривать, она очень умная.

Думаю, иногда проблема в том, что она настолько умная, что понимает: некоторые тренеры, которые ей что-то объясняют, говорят откровенную ерунду. И она просто думает: «Смысла в этом нет».

Но при этом ей нужно дать кому-то время. Мне кажется, с этим тренером все может получиться именно потому, что она знает его с детства. Ей будет комфортнее, и она перестанет пытаться быть игроком, которым не является.

Марк Петчи долго не продержался… Но Марк очень занят на телевидении, так что, думаю, это сотрудничество изначально было обречено. Возможно, он все еще немного помогает со стороны – не знаю.

Но мне кажется, это хороший шаг для Эммы. Посмотрим», – сказала Стаббс.