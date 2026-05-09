Кырстя после победы над Соболенко: «Если выиграю Рим, могу передумать завершать карьеру»

Кырстя: если выиграю Рим, могу передумать завершать карьеру.

Сорана Кырстя поделилась эмоциями от победы над Ариной Соболенко в третьем круге тысячника в Риме – 2:6, 6:3, 7:5.

36-летняя румынка стала самой возрастной теннисисткой в истории, победившей первую ракетку мира на грунте.

– Я очень-очень счастлива. Арина – потрясающая теннисистка. Она не нуждается в представлении. Она первая ракетка мира. Я очень рада этой победе. Думаю, сегодня я сыграла действительно очень хорошо. Я очень-очень много работаю, и приятно получить такой результат как награду за это.

– Мы знаем, что это твой последний год в туре... Но можем ли мы что-то сделать, чтобы ты передумала?

– Ну, если я выиграю турнир, обещаю над этим подумать, – сказала Кырстя в интервью на корте.