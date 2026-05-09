Кырстя после победы над Соболенко: «Если выиграю Рим, могу передумать завершать карьеру»
Кырстя: если выиграю Рим, могу передумать завершать карьеру.
Сорана Кырстя поделилась эмоциями от победы над Ариной Соболенко в третьем круге тысячника в Риме – 2:6, 6:3, 7:5.
36-летняя румынка стала самой возрастной теннисисткой в истории, победившей первую ракетку мира на грунте.
– Я очень-очень счастлива. Арина – потрясающая теннисистка. Она не нуждается в представлении. Она первая ракетка мира. Я очень рада этой победе. Думаю, сегодня я сыграла действительно очень хорошо. Я очень-очень много работаю, и приятно получить такой результат как награду за это.
– Мы знаем, что это твой последний год в туре... Но можем ли мы что-то сделать, чтобы ты передумала?
– Ну, если я выиграю турнир, обещаю над этим подумать, – сказала Кырстя в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как сконцентрировалась начиная со второго сета это что-то. Переиграла Арину. Молодчина Сорана. Очень хочется ей наконец крупной победы. Костюк же смогла, Кырстя не хуже.
Сорана молодец, дальше проиграет Носковой)
Красотка!
Сегодня была отличная игра. Так что, уходить точно пока не стоит.
Сегодня была отличная игра. Так что, уходить точно пока не стоит.
обещаю над этим подумать
когда-то готов был ее проклинать.. конкретно на ЮС23.. но даже отвлекшись от ее сегодяшнего перфоманса, признаю, что она классная теннисистка и очень красивая женщина
когда-то готов был ее проклинать.. конкретно на ЮС23.. но даже отвлекшись от ее сегодяшнего перфоманса, признаю, что она классная теннисистка и очень красивая женщина
ну не Жаклин конечно) - а так конечно хороша как и все румынки в туре
Дайте ей выиграть. Сорана украшение WTA, наряду с Калинской.
РГ давай сразу, че там, еще в 09 году могла выиграть.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем