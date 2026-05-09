  Гауфф о трехсетовике со Сьеррой: «Бывают дни, когда просто ужасно себя чувствуешь, а тебе все равно нужно выходить на матч»
Гауфф о трехсетовике со Сьеррой: «Бывают дни, когда просто ужасно себя чувствуешь, а тебе все равно нужно выходить на матч»

Коко Гауфф прокомментировала победу над Соланой Сьеррой в третьем круге в Риме – 5:7, 6:0, 6:4. В решающем сете она уступала 0:3 с двумя брейками.

– Для меня это был тяжелый день. Бывают такие дни, когда ты просто ужасно себя чувствуешь, а тебе все равно нужно выходить на матч. Именно так было сегодня. Я рада, что смогла пройти дальше.

Это был один из тех дней, когда мне просто не хотелось выходить на корт. А потом, когда ты уже на корте, появляется мотивация, но вместе с ней приходит и раздражение.

– Это было связано с физическим состоянием или больше с психологией?

– Нет, скорее с психологией. Есть личные вещи вне корта, через которые я сейчас пытаюсь пройти.

Но потом ты все равно вспоминаешь, насколько любишь этот спорт. Думаю, сегодня я жалею о том, что не смогла получить удовольствие от этой борьбы.

– Это только сегодня или продолжается уже какое-то время?

– Наверное, уже несколько месяцев. Бывают хорошие дни, бывают плохие.

– Как ты находишь в себе силы выходить на корт и играть в такой ситуации?

– Я стараюсь помнить о людях, которые смотрят мои матчи и поддерживают меня. О своей команде, которая очень много работает. Поэтому я стараюсь выходить и бороться.

Да, возможно, это был не лучший мой матч в глобальном смысле, но сегодня у меня было именно столько сил и эмоций. Думаю, этим тоже можно гордиться и вынести урок – как лучше справляться с такими обстоятельствами в будущем, – сказала Гауфф в микст-зоне.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
7 мая, 11:34
9 мая
кратко о переменчивом настроении женщин :)
