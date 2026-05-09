Кырстя в матче с Соболенко 25-й раз обыграла соперницу из топ-10

Арина Соболенко не смогла выйти в 1/8 финала тысячника в Риме. Первая ракетка мира проиграла №27 Соране Кырсте – 6:2, 3:6, 5:7.

Для белоруски это третье поражение в сезоне при 27 победах. Ранее она уступила только Елене Рыбакиной в финале Australian Open и Хейли Баптист в четвертьфинале в Мадриде.

Кырстя 25-й раз обыграла соперницу из топ-10 (при 62 поражениях). Она прервала семиматчевую серию поражений от игроков десятки.

Дальше румынка сыграет с Линдой Носковой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Сорана непросто красотка, а ещё классно играет в теннис!
Столько пафоса было от Соболенко: бойкот, Гуччи, нанятые Франгулисом шуты с плакатами на стадионе. А на выходе пшик ))
Полегчало, душу отвели))
Молодец Сорана, я очень рад. Смотреть как Соболенко проигрывает - это лучше любого праздника 😁
Ну, Сорана действительно хороша была сегодня. Собрана, никаких нервов, классная игра на приёме. Мячи раскладывала глубоко под линию, заставляла Арину постоянно двигаться. Отличная игра для своих 36 лет. Рано ещё уходить.
сколько злорадства ...
Соболенко, как всегда, вела себя омерзительно на протяжении всей игры, хамила сопернице, зрителям и судье, специально взяла медиаймуат, чтобы сбить соперницу, но ничего не помогло.
не неси чушь
Какие все-таки людишки мерзкие.Ну проиграла Соболенко и что? Надо ведро помоев вылить.Сами то кто? Фу на Вас
Кырстя, умница!
Как же отрадно видеть поражения соболя стосур моресмо....
не злорадствуй
Я не злой и не можго объективен...🙃
Всех неравнодушных с днем Победы над страшным злом🙌
Трансформер на грунте это конечно комедия
про себя написал?
Умница Сорана, нанесла чувствительное поражение и улучшила экологию на турнире)
Комментарий удален модератором
Ето не русофобия ето просто позор. Политика не причём
